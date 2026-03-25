HK ČR: Podnikatelská mise do Maroka posílí exportní příležitosti firem v klíčových sektorech

Misi organizuje společně s cestou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Petra Macinky do Maroka Hospodářská komora ČR. Mise se koná ve dnech 25.-26. března 2026 a zaměří se zejména na sektory dopravy a dopravní infrastruktury (včetně chytré mobility, kolejové dopravy, letectví a kosmických technologií), vodního hospodářství, ICT a kybernetické bezpečnosti a zdravotnictví včetně moderních zdravotnických řešení. Podnikatelská delegace sdružuje zástupce 18 českých firem a institucí.
„Maroko je pro české firmy strategickým partnerem s vysokým růstovým potenciálem. Vidíme zde konkrétní příležitosti pro uplatnění českých technologií i know-how, ať už v dopravní infrastruktuře, digitalizaci nebo zdravotnictví,“ uvedl předseda Zahraniční sekce HK ČR Ilja Mazánek.
„Naším cílem je podpořit české exportéry a pomoci jim prosadit se na perspektivních trzích. Maroko je dnes jedním z klíčových partnerů v regionu severní Afriky a tato mise má ambici přinést konkrétní obchodní výsledky,“ uvedl místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Petr Macinka.
Součástí programu bude podnikatelské fórum v marocké metropoli Rabatu s?prostorem pro bilaterální jednání a networking, stejně jako setkání delegace se zástupci české diplomacie a marockých partnerů.
V letošním roce si Česká republika a Maroko připomínají 70 let od uznání nezávislosti Maroka tehdejším Československem, což vytváří příležitost pro další prohloubení ekonomické spolupráce.
Maroko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky v severní Africe a dlouhodobě vykazuje stabilní ekonomický růst. Pro české firmy je atraktivní zejména díky rozsáhlým investicím do infrastruktury, modernizaci průmyslu a rostoucí poptávce po inovativních technologiích.
