HK ČR: Podnikatelská mise do Maroka posílí exportní příležitosti firem v klíčových sektorech

25.03.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nové exportní kontrakty, posílení technologické spolupráce i otevření dveří na africké trhy. To jsou hlavní očekávané přínosy doprovodné podnikatelské mise.

Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Misi organizuje společně s cestou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Petra Macinky do Maroka Hospodářská komora ČR. Mise se koná ve dnech 25.-26. března 2026 a zaměří se zejména na sektory dopravy a dopravní infrastruktury (včetně chytré mobility, kolejové dopravy, letectví a kosmických technologií), vodního hospodářství, ICT a kybernetické bezpečnosti a zdravotnictví včetně moderních zdravotnických řešení. Podnikatelská delegace sdružuje zástupce 18 českých firem a institucí.

„Maroko je pro české firmy strategickým partnerem s vysokým růstovým potenciálem. Vidíme zde konkrétní příležitosti pro uplatnění českých technologií i know-how, ať už v dopravní infrastruktuře, digitalizaci nebo zdravotnictví,“ uvedl předseda Zahraniční sekce HK ČR Ilja Mazánek.

„Naším cílem je podpořit české exportéry a pomoci jim prosadit se na perspektivních trzích. Maroko je dnes jedním z klíčových partnerů v regionu severní Afriky a tato mise má ambici přinést konkrétní obchodní výsledky,“ uvedl místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Petr Macinka.

Součástí programu bude podnikatelské fórum v marocké metropoli Rabatu s?prostorem pro bilaterální jednání a networking, stejně jako setkání delegace se zástupci české diplomacie a marockých partnerů.

V letošním roce si Česká republika a Maroko připomínají 70 let od uznání nezávislosti Maroka tehdejším Československem, což vytváří příležitost pro další prohloubení ekonomické spolupráce.

Maroko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky v severní Africe a dlouhodobě vykazuje stabilní ekonomický růst. Pro české firmy je atraktivní zejména díky rozsáhlým investicím do infrastruktury, modernizaci průmyslu a rostoucí poptávce po inovativních technologiích.

Článek obsahuje štítky

export , Hospodářská komora , podnikání , Maroko , TZ

Denis​ Doksanský byl položen dotaz

Vojáci

Proč jsou podle vás pro ČR větším rizikem bývalý ukrajinští vojáci než jiní Ukrajinci? Nebo jak jste to myslel, že je třeba je prověřovat? Podle mě by se měli prověřovat všichni, ale nechápu tu vaši narážku na vojáky.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

