Farský (STAN): Jak zajistit, aby děti pod 16 let měly omezený přístup na sociální sítě

Týdenní přehled 24.–28.11.
Zase jsme se na týden přestěhovali do Štrasburku. Jo jo, je to zbytečný. A otravný. Ale je to dohoda, která se dá změnit jen jednomyslně. A Francouzi s úpravou nikdy souhlasit nebudou… Odhlasovali jsme na plénu několik důležitých legislativ a tak trochu nám v médiích pomotali, co se hlasovalo v Europarlamentu a co schválila Rada. Do toho jsem samozřejmě sledoval dění v Česku - rošádu s ministerstvy pro Motoristy i testování hranic od Tomia Okamury. Pojďme se na to podívat.
EDIP schválen
V Evropském parlamentu jsme drtivou většinou odsouhlasili vznik prvního evropského programu pro obranný průmysl. Evropa totiž není slabá, ale roztříštěná a rozdrobená, což nás činí méně efektivními a ztrácíme obranyschopnost. EDIP je nezbytný krok. Jeho příprava ale trvala příliš dlouho a rozpočet je nízký. S ohledem na ruskou agresi v Evropě v oblasti obrany musíme ještě zabrat. No… kdo si to z českých europoslanců nemyslí, jsou klasické trio - Konečná, Dostál a David. Nepřekvapí, ale i tak je nutné říct, že je to špatně.
Súdán
Přímo před našima očima se odehrává jedna z největších humanitárních krizí naší doby. Přesto o ní téměř neslyšíme. Nemám na mysli Ukrajinu ani Gazu, ale Súdán. Křik milionů lidí, kteří jsou nuceni opustit své domovy, jako bychom nechtěli slyšet. V zapomenutém konfliktu v Africe jsou sexuální násilí a hlad používány jako zbraně. Evropa nesmí mlčet. Musíme posílit naši geopolitickou přítomnost – nejen v našem diplomatickém zájmu, ale především v zájmu naší bezpečnosti. A proto jsme s kolegy především z delegace pro Afriku předložili rezoluci, která přesně na toto apeluje a na plénu jsme ji přijali.
Opatření pro internet
Tento týden se sešly dvě věci, které se dají zdánlivě zaměnit, ale pojednávají každá o něčem trochu jiném. Zástupci členských států schválili chat control, sice v light verzi 2.0, ale prošlo to. Česká republika hlasovala proti. Zároveň tento týden jsme v parlamentu odhlasovali rezoluci, která otvírá debatu, jak technicky zajistit, aby děti pod 16 let měly omezený přístup na sociální sítě a současně jsme zajistili anonymitu dalších uživatelů - to jsem podpořil. Myslím si totiž, že není normální, aby byly děti vystaveny neúprosným algoritmům pracujícím s jejich psychikou a vytvářejících závislost. A v extrémních případech si i fyzicky ubližovaly. Jako otce malých dětí mě tohle děsí. Jedna věc je opatrnost a zodpovědnost rodičů, ale není možné uhlídat všechno. A proto vítám, že se o tom začneme bavit a nebudeme tento problém přehlížet.
České bizáry
Nevím, jak jinak uvést to, co se odehrává poslední dny v Česku. Po týdnech šuškandy Andrej Babiš oficiálně představil nominanty do příští vlády. Sice doufá, že to bude vláda jeho, ale zatím nám pořád nepředstavil řešení svého gigantického střetu zájmů - ani na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny - a bez toho prostě být premiérem nemůže. Filipa Turka poslal místo na ministerstvo zahraničí na resort životního prostředí. Z bláta do louže. Turek je se svoji hajlující minulostí plnou podezřelých kontaktů a nevysvětlených milionů bezpečnostním rizikem na jakémkoliv postu. Ale že vznikající vláda ANO, Motoristů a SPD s přívěšky nemá dostatek sebereflexe, to mě nepřekvapuje.
autor: PV