Ústecký kraj pomáhá bourat bariéry v elektromobilitě

„Projekt vychází z osobní zkušenosti vozíčkářů, kteří upozorňují na to, že jim v cestě za svobodným pohybem často brání překážky, které většina z nás ani nevnímá. Právě tyto poznatky nám umožňují efektivně reagovat už při plánování nové infrastruktury,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.
V roce 2025 bylo v Ústeckém kraji osobně zkontrolováno a analyzováno 30 rychlodobíjecích stanic, které byly rozděleny do tří kategorií podle úrovně přístupnosti: plně přístupné, částečně přístupné a nepřístupné. Zohledňovala se nejen šířka stání, ale i výška a dosažitelnost konektoru, ovládání přes mobilní aplikace a celková umístěnost stanice – například zda je přístupná bez překonávání schodů.
Součástí projektu bylo také vytvoření doporučení pro provozovatele a výrobce, která zohledňují zkušenosti nejen z České republiky, ale i z vybraných evropských zemí. Tato doporučení mají sloužit jako vodítko pro budoucí výstavbu skutečně bezbariérové infrastruktury.
„Naším cílem je, aby každá nově vznikající stanice byla od počátku navržena s ohledem na potřeby všech uživatelů,“ dodala náměstkyně Zalabáková.
Mapování proběhlo za finanční podpory Ústeckého kraje.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva