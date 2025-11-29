Kazíte náladu. Gabal spílal analytikovi, který si všiml „zabezpečených“ Vánoc

„Nejsem nostalgik, nevzdychám po ‚starých dobrých časech‘. Každá doba měla svoje. Co mě ale zaráží: my dobře víme, proč se Evropa řítí do průšvihu a co nás čeká. Přesto politici i média odmítají věci pojmenovat pravým jménem a včas řešit hrozby, které řešit můžeme. A je úplně jedno, jestli jsou ruské, čínské nebo migrační,“ vyjádřil se na síti X Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik a specialista na bezpečnostní politiku.
V krátkém videu sdělil, že vždy měl rád atmosféru německých Vánoc. I z doby vlády komunistů, kteří se ve všech zemích, které ovládli, snažili zničit vše krásné, si pamatuje atmosféru německých Vánoc v NDR.
„Krásu jejich betlémů, vůni svařeného vína, pražených mandlí a perníku. Po pádu železné opony, kdy jsem si mohl užít Vánoce v Norimberku, se tenhle zážitek posunul ještě o úroveň výš. Bohužel sebevražedná migrační politika EU zabila i kouzlo německých Vánoc,“ řekl Mikulecký.
Kdo není ochoten postavit plot na hranici, bude stavět ploty kolem vlastních měst
Dále připomněl, že dnešním německým vánočním trhům, kdysi jednomu ze symbolů Německa, již nedominují betlémy, ale betonové zátarasy. Vzduchem se nenese Stille Nacht ani O Tannenbaum, ale zvuk policejních sirén.
„Částečně je to následek teroristických útoků z posledních let, částečně zbabělost politiků a úředníků, kteří potlačují identitu vlastního národa ve snaze nedotknout se nově příchozích, kteří přitom naši kulturu nenávidí. Znovu a znovu se potvrzuje, že kdo není ochoten postavit plot na hranici, bude stavět ploty kolem vlastních měst, vánočních trhů, náměstí a domů, až pro něj nakonec nezbyde místo ani ve vlastní zemi,“ domnívá se Mikulecký.
V dalším příspěvku doplnil: „Když jsem nahrával svůj komentář, tak jsem ještě neměl tušení o brněnském ‚řešení‘. Nevíte někdo, zda je to myšleno vážně, nebo je to nějaká skrytá kamera?“
V přiloženém videu je zachycena tramvaj, která zastaví před zátarasem. Dvojice mužů vystoupí, odstraní překážku a tramvaj odjede. Potom muži zátaras zase vrátí na místo.
Hysterické bububu
Na původní příspěvek Mikuleckého zareagoval Ivan Gabal, sociolog, politik a jeden ze zakladatelů Občanského fóra. „a zase hysterické strašení ... vánoční, opravdu to máme zapotřebí, nic takového nehrozí u nás, Evropani si jistě dokáží poradit, takže zase jen hysterické bububu ... kazit náladu a atmosféru není dobrá strategie…,“ vyjádřil svůj názor.
A Mikulecký mu odpověděl: „To, že z vánočních trhů uděláme pevnosti, na které už skoro nikdo nechodí. To, že raději, abychom ‚neurazili‘ ty, kterým jsme otevřeli naše dveře i peněženky, rezignujeme na naše tradice. To je podle vás ‚Evropani si jistě dokáží poradit‘? Naposledy si takhle Evropané ‚poradili‘ s Hitlerem v Mnichově a s Ruskem v Minsku.“
Ovšem ani tento příspěvek nezůstal bez odpovědi. Pro svéráznou gramatiku a pravopis je Gabalův příspěvek těžko čitelný. Zřejmě však sděluje, že žádné dveře k nám nikdo neotevřel a migranti z východu – Ukrajinci, Vietnamci a Číňané – mají vůli se integrovat. „Když Západ zvládl poválečné vlny, pak zvládne i tohle, hlavně nebýt hysterický, vánočně zejména,“ napsal sociolog.
autor: Naďa Borská