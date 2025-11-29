Okamura prozradil, co chce řešit na Slovensku

Ve vysílání XTV vystoupil nový šéf Sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura. Rozhovor vedla moderátorka Alex Mynářová, která se hned v úvodu zeptala, kdy se politik chystá na Slovensko.
„Na Slovensko pojedu příští týden v úterý a ve středu. Cílem té zahraniční cesty je znovuobnovit co nejbližší a nejužší přátelskou spolupráci se Slovenskem, protože chceme mít se Slovenskem co nejlepší vztahy. Fialova vláda, končící Fialova vláda, ty vztahy zničila. A my chceme, abychom se Slováky mluvili o společném stanovisku, pokud možno, ohledně zrušení emisních povolenek. Bude to tématem té mé schůzky,“ řekl Okamura.
Chce hovořit také o migraci. „O společném postupu proti migraci, proti migračnímu paktu. Zároveň v úterý večer přijede na tuto schůzku i rakouský předseda parlamentu, takže i s ním mám nachystaná bilaterální jednání,“ doplnil předseda Sněmovny.
Zdůraznil, že postupuje v souladu s tím, co sliboval před volbami. „Že pakliže bude SPD součástí vlády, tak budeme hledat co nejširší formát pro realizaci našeho programu, pro to, abychom v Bruselu mohli odmítnout tahle zvěrstva. Dalším tématem bude odmítnutí zákazu spalovacích motorů. Budu se ptát na možnost společného postupu. EU a Fialova vláda odsouhlasily zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035. A my to chceme zrušit. Chceme, aby se spalovací motory mohly vyrábět dál, aby elektroauta byla alternativou,“ zdůraznil politik.
Zlevnění cen elektrické energie o deset procent od ledna
Příští rok v březnu by měl zamířit do Maďarska. Přítomni by měli být i zástupci Srbska. „Vím, že mají podobná stanoviska,“ zdůraznil Okamura a zmínil migraci i energetickou politiku. „Servilní Fialova vláda zbytečně zdražila občanům energie, protože politiku dělá ideologicky,“ řekl předseda Poslanecké sněmovny.
S Rakušany chce diskutovat o možnostech obnovení odběru surovin a energií po ukončení války na Ukrajině, pokud by to bylo výhodné. „Rakousko jako neutrální země dělá politiku suverénně. I my bychom měli postupovat tak, aby český občan a český průmysl měli co nejlevnější energie. Plyn, ropa, elektrická energie – měli bychom udělat to, aby byly nejlevnější možné ceny,“ zdůraznil politik.
Prvním krokem po jmenování nové vlády podle něj bude odmítnutí migračního paktu a od ledna zlevnění cen elektrické energie o deset procent pro všechny občany a firmy. „Řešení představíme v blízké době, ještě do konce roku. Je tu rezerva, kterou využijeme. Nebude zatížen státní rozpočet, jde to mimo státní rozpočet. Zlevnění bude přibližně o deset procent,“ přiblížil Okamura.
Za Okamury se bude na zahraničních cestách šetřit
Moderátorka se pak zeptala na další zahraniční cesty. „Za Okamury nebude Poslanecká sněmovna luxusní cestovní kancelář, jako to bylo za paní Pekarové Adamové a za Fialovy vlády,“ zdůraznil politik.
Nechal si analyzovat všechny zahraniční cesty za uplynulé čtyři roky, tedy za Fialovy vlády. „Za předsednictví paní Pekarové Adamové ve Sněmovně poslanci realizovali 430 zahraničních cest, to znamená přes sto ročně, každé tři dny jedna zahraniční cesta poslance,“ uvedl Okamura a sdělil částky, na které cestování poslanců vyšlo.
Cesta do Japonska a Singapuru stála 1,3 miliony, Argentina 800 tisíc, Mexiko a Paraguay 1,1 milionu. „Neuvěřitelné. Často to jsou cesty, kterých se účastní jenom poslanci z dosluhující Fialovy koalice. Přínosy nejsou v podstatě popsané. Nenechal jsem odsouhlasit několik zahraničních cest, protože nám vůbec nebyl představen přínos cesty, nebylo tam zdůvodnění, jaký je přínos pro české občany. Bylo mi řečeno, že se to takhle dělalo, že se to takhle dělá. Ale za Okamury to tak nebude,“ zdůraznil předseda Sněmovny.
Budou se prý šetřit veřejné peníze. „Rozpočet na zahraniční cesty poslanců je 18 milionů ročně. Za Okamury nikdy nepřekročíme rozpočet paní Pekarové Adamové na zahraniční cesty. Budu to hlídat,“ dušuje se politik.
Ačkoliv Okamurova předchůdkyně ve funkci Pekarová Adamová brala na zahraniční cesty i české podnikatele, výsledkem bylo, že investice šly do jiné země než do České republiky. „To bylo fiasko. Zahraniční cesty pro mě nejsou prioritou. Chci dělat politiku pro české občany tady, aby se lidem dařilo líp,“ vysvětlil Okamura.
autor: Naďa Borská