Baxa (ODS): Digitální gramotnost jako pilíř demokracie

29.11.2025 22:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k médiím.

Baxa (ODS): Digitální gramotnost jako pilíř demokracie
Foto: Interview ČT24
Popisek: Martin Baxa

Po zasedání rady ministrů kultury EU je zřejmé jedno: svobodná a nezávislá média jsou pilíři evropské demokracie

Na zasedání rady ministrů kultury EU jsme řešili přístup ke svobodnému a nezávislému mediálnímu sektoru i mediální a digitální gramotnosti jako pilířům demokracie.

Dánské předsednictví vyzvalo k posílení udržitelného, svobodného a nezávislého mediálního sektoru i mediální a digitální gramotnosti občanů. Souhlas Maďarska se v tomto ohledu nepodařilo dosáhnout. Musíme tvořit prostředí, ve kterém média respektující zásady novinářské práce, budou schopna obstát a veřejnost je měla možnost využívat jako primární zdroj informací.

Dále jsme jednali o programu AgoraEU a nových evropských strategiích včetně Štítu pro demokracii.

Zazněla také varování před rostoucím omezováním svobody projevu a umělecké tvorby v evropských státech. Ohrožení svobody kultury bereme velmi vážně – kultura musí zůstat bezpečným prostorem pro svobodné vyjádření.

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • ministr kultury v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Předvánoční šok. 2195 korun za kilo cukroví srazilo Čechy do kolen
„Jste tak hloupá?“ Reportérka dopálila Trumpa. Neudržel se
Tykač zavírá elektrárny: Výroba elektřiny? 80 eur z 86 je povolenka
Ladislav Jakl: Dvě fotky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Baxa , ODS

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jde unii o ochranu všech médií?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Baxa (ODS): Digitální gramotnost jako pilíř demokracie

22:14 Baxa (ODS): Digitální gramotnost jako pilíř demokracie

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k médiím.