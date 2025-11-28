Baxa (ODS): Digitální gramotnost jako pilíř demokracie

Po zasedání rady ministrů kultury EU je zřejmé jedno: svobodná a nezávislá média jsou pilíři evropské demokracie
Na zasedání rady ministrů kultury EU jsme řešili přístup ke svobodnému a nezávislému mediálnímu sektoru i mediální a digitální gramotnosti jako pilířům demokracie.
Dánské předsednictví vyzvalo k posílení udržitelného, svobodného a nezávislého mediálního sektoru i mediální a digitální gramotnosti občanů. Souhlas Maďarska se v tomto ohledu nepodařilo dosáhnout. Musíme tvořit prostředí, ve kterém média respektující zásady novinářské práce, budou schopna obstát a veřejnost je měla možnost využívat jako primární zdroj informací.
Dále jsme jednali o programu AgoraEU a nových evropských strategiích včetně Štítu pro demokracii.
Zazněla také varování před rostoucím omezováním svobody projevu a umělecké tvorby v evropských státech. Ohrožení svobody kultury bereme velmi vážně – kultura musí zůstat bezpečným prostorem pro svobodné vyjádření.
Mgr. Martin Baxa
autor: PV