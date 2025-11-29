Nora Fridrichová vyjela proti radnímu. Dovolil si mít zásluhy

Radní České televize Pavel Matocha zveřejnil souhrn změn, které podle něj během posledních dvou let zásadně proměnily podobu veřejnoprávní televize. Jeho příspěvek reaguje na debaty o složení vedení, odchody výrazných osobností i na kritiku, že Rada ČT zasahuje do chodu instituce víc, než by měla.
Připomněl změny, které se týkaly klíčových jmen Kavčích hor. Bývalý generální ředitel Petr Dvořák neobhájil mandát, spolu s ním odešel i tehdejší ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal. Také Dvořákův nástupce Jan Souček přišel o značnou část odměn a nakonec byl Radou ČT odvolán. V investigativních pořadech skončili Nora Fridrichová a Marek Wollner, tedy tváře, které dlouhé roky udávaly tón novinářské investigaci ČT.
V další části zmínil i oslabenou pozici moderátora Jakuba Železného s tím, že už nestojí v čele hlavní zpravodajské relace. Železný byl dlouhá léta jednou z nejvýraznějších tváří Událostí, které moderoval až do konce roku 2023. Poté z vysílání odešel a na obrazovku se vrátil až v roce 2025, ovšem pouze okrajově — přibližně jednou měsíčně uvádí publicisticko-historický pořad Historie.cs. Matocha sám současnou pozici označuje za „bezvýznamný pořad ve srovnání s Událostmi“
Dále Matocha upozornil, že se ve veřejné debatě nyní řeší i budoucnost pořadu Otázky Václava Moravce, který čelí rostoucím tlakům. Kritika Rady ČT zde míří především na nevyváženost ve výběru hostů. Například fakt, že do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebyl dlouhodobě zván předseda SPD Tomio Okamura, radní považují za možné narušení demokratické soutěže politických stran. Sám Moravec v rozhovorech otevřeně přiznává, že atmosféra v ČT se mění.
V části médií se objevují spekulace, že jeho pořad může být do budoucna ohrožen, když nový generální ředitel Česká televize Hynek Chudárek požádal o oficiální posudek, zda diskusní pořad Otázky Václava Moravce dodržuje zásady kodexu veřejnoprávní televize. Ten se netají tím, že chce zefektivnit veřejnoprávní televizi a přijít i s novými pořady.
Nedostatkem názorové vyváženosti podle Matochy stále trpí například i pořad Interview ČT24. „Ale změnit kurs velké lodi nejde rychle. Třeba se to přes dílčí úspěchy nakonec nepodaří, ale alespoň jsem to zkusil,“ uvedl člen Rady ČT Pavel Matocha.
Současně však Matocha ocenil, že do vysílání začali výrazně častěji pronikat hosté z „druhého břehu“. Jako příklad uvádí novináře Dalibora Balšínka či představitele Institutu Václava Klause Jiřího Weigla, kteří podle něj dříve ve veřejnoprávní televizi neměli dostatek prostoru.
Na Matochův výčet reagovala Nora Fridrichová mimořádně tvrdě a obvinila ho z přisvojování vlivu, který podle ní nemá. Pro Matochu použila také označení „Tykačův pohůnek“ kvůli veřejně probíraným spekulacím o možném vlivu miliardáře Pavla Tykače na některé členy Rady ČT. „Je mi ctí být na tomto seznamu a ne na žádném jiném. Tykačův pohůnek Pavel Matocha se chvástá, jak ‚řídí televizi‘. Samozřejmě nic z toho, k čemu se tady velkohubě hlásí, mu absolutně nepřísluší a za normálních poměrů by vedlo k jeho konci, ale aspoň beze studu odkryl svoje karty,“ uvedla.
Zároveň tvrdí, že problém není jen v samotném radním, ale i v postoji současného vedení televize. „Nový management ČT s tímhle chvastounem ochotně zkolaboroval (cituji jednoho z manažerů, mám se tak dobře jako nikdy), osazenstvo Kavčích Hor mlčí, no a televize cupitá po slovenské cestě. Tak sbohom,“ uzavřela svou reakci někdejší moderátorka České televize Nora Fridrichová. Na Slovensku byla veřejnoprávní stanice RTVS v roce 2024 formálně zrušena a nahrazena státním médiem STVR, což kritici označují za „masku pro politickou kontrolu.“
