HZS: Po cestě k zásahu havarovala hasičská cisterna. Jeden hasič zemřel, další tři jsou zranění

Při cestě k zásahu došlo k tragické dopravní nehodě hasičské cisterny. Tři příslušníci utrpěli zranění, která si vyžádala zdravotní ošetření, a bohužel i jedno smrtelné zranění.

„Hasičská rodina ztratila jednoho ze svých členů, kolegu, ale především kamaráda. Je mi to nesmírně líto. Služebním slibem jsme se zavázali nasadit pro ochranu této země a jejích obyvatel i vlastní život. Denně zasahujeme u desítek nebezpečných událostí a bereme to jako samozřejmost. S takovým rizikem nastupují hasiči do práce každý den. I přesto je to pro nás všechny velká rána. Všem kolegům, a především pak rodině vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Vladimír Vlček.

Při nehodě zemřel pprap. Zdeněk Hejduk, který byl příslušníkem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje od května 2016, zastával pozici hasič - technik spojové služby.

„Hluboce soucítím s rodinou našeho příslušníka a vyjadřuji jim tímto upřímnou soustrast. Zdeňka jsem znal osobně jako sympatického, vždy usměvavého a dobře naladěného člověka, který byl vždy připraven pomoc tam, kde bylo potřeba. Bohužel Zdeněk už tuto pomoc nikomu neposkytne. Jsou věci a situace v životě každého z nás, na které se připravit jen tak nelze a ztráta jednoho z nás je pro každého příslušníka sboru bolestivá,“ doplnil plk. Miloš Hladík, náměstek ředitele HZS Středočeského kraje pro IZS a operační řízení.

V České republice přišlo o život za uplynulých deset let při zásazích celkem šest dobrovolných a čtyři profesionální hasiči.

