Březina (Stačilo!): Přestaňme vozit jídlo přes půl světa

15.08.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře domácích zemědělců

Březina (Stačilo!): Přestaňme vozit jídlo přes půl světa
Foto: Stačilo!
Popisek: Kandidát Stačilo, Ota Březina

Český farmář je klíč k soběstačnosti, nejen hospodářské, ale i hodnotové. V době, kdy regály plní anonymní potraviny z druhého konce světa, zapomínáme, že skutečná síla začíná doma. Právě farmář, který s úctou obdělává půdu, zná své zvíře a ví, co dává lidem na stůl, je základem potravinové jistoty i zdravého vztahu k přírodě.

Když podpoříme českého farmáře, nepodporujeme jen jednoho člověka, ale celý systém, který stojí na poctivosti, odpovědnosti a udržitelnosti. V dnešním světě plném krizí je soběstačnost otázkou jistoty.

My ve Stačilo! chceme vrátit potravinovou soběstačnost České republice.

Bc. Otakar Březina

  • BPP
  • starosta
Psali jsme:

Rédová (Stačilo!): Rozpočet není jen tabulka čísel
Sterzik (Stačilo!): Kdyby na tom alespoň vydělali
Březina (Stačilo!): Kauza armádního sledování začíná být vážná
Březina (Stačilo!): Už není možné mít vlastní názor?

Tleskám vám!

Skvělý text - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senator-Hraba-To-neni-zadna-podpora-mensin-ale-arogance-778120 Dobrý den, rád čtu vaše příspěvky, protože dost často my mluvíte z duše. A teď k dotazu, je šance, že by se třeba zrušili poplatky ČT? Zkusíte to třeba navrhnout?

