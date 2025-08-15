Březina (Stačilo!): Přestaňme vozit jídlo přes půl světa

Český farmář je klíč k soběstačnosti, nejen hospodářské, ale i hodnotové. V době, kdy regály plní anonymní potraviny z druhého konce světa, zapomínáme, že skutečná síla začíná doma. Právě farmář, který s úctou obdělává půdu, zná své zvíře a ví, co dává lidem na stůl, je základem potravinové jistoty i zdravého vztahu k přírodě.
Když podpoříme českého farmáře, nepodporujeme jen jednoho člověka, ale celý systém, který stojí na poctivosti, odpovědnosti a udržitelnosti. V dnešním světě plném krizí je soběstačnost otázkou jistoty.
My ve Stačilo! chceme vrátit potravinovou soběstačnost České republice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV