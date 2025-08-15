Seďa (SOCDEM): Sociální demokracie je zase stranou pracujících lidí

15.08.2025 19:05 | Monitoring

Zažil jsem jak úspěchy, tak neúspěchy naší nejstarší politické strany. Proto mohu hodnotit a z novodobé historie se i poučit.

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Politická strana nemůže přežít bez důvěry široké veřejnosti. A tuto důvěru si musíme sami odpracovat. Se Sociální demokracií jsem zažil celou její novodobou historii od listopadu 1989, takže jako pamětník i patnáct let účastník vrcholové politiky mohu hodnotit.

Po vzoru své britské kolegyně Labour party se ČSSD po svém obnovení snažila se levicovou politickou formací s širšími politickými názory. Zároveň se stala proevropskou a prozápadní stranou, hájící zájmy pracujících lidí s cílem vybudovat moderní sociální stát, který se opíral o ekonomický rozvoj. A na rozdíl od pravice z devadesátých let byli sociální demokraté proti „výprodeji“ národního bohatství a proti kupónové privatizaci.

Svojí tvrdou kritikou získala vládu, a i když neměla většinu v Poslanecké sněmovně a musela přistoupit na potupnou „opoziční smlouvu“ se svým největším rivalem ODS, prosadila mnoho pozitivních změn ve prospěch zaměstnanců, seniorů a rodin s dětmi. Vládu po nadcházejících volbách sice udržela, ale většinu 101 zachraňovala spojením s pravicovou a liberální US-DEU. V tomto období poprvé došlo k posílení liberálních tendencí v naší nejstarší levicové straně, která držela prapor pro vstup ČR do Evropské unie.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Po aféře korunního prince ČSSD a po odchodu dvou sociálně demokratických poslanců z poslaneckého klubu ČSSD po „patových“ volbách v roce 2006 se dostala k moci opět česká pravice, která se u moci střídala s úřednickými vládami. Liberalizační proces uvnitř tehdejší Sociální demokracie pokračoval. Zároveň vznikly na české politické scéně další politické formace, z nichž ANO 2011 uzavřelo v roce 2014 vládní koalici s ČSSD. ANO 2011 využilo účasti na vládě k výraznému posílení svého vlivu a své podpory u široké veřejnosti. Právě progresivisté získali podporu ve vedení strany a změnily se priority politiky sociální demokracie.

V současné době, po odchodu progresivistického křídla, v dnešní SOCDEM po oznámené spolupráci se Stačilo! se zdá, že se Sociální demokracie vrací na své tradiční hodnoty a stává se opět stranou pracujících lidí. Vždyť pro ANO 2011, které jí mezitím sebralo levicové voliče, je základem pravicová politika, a pokud uspěje v letošních parlamentních volbách a sestaví vládu, pak se ukáže pravá tvář tohoto politického uskupení.

Spojení SOCDEM se Stačilo! já osobně nevítám, protože v tomto hnutí převažují populisté a národovci, ale rozumím snaze současného vedení strany „zachránit“ levicové a protestní hlasy před jejich propadem. Osobně jsem však přesvědčen, že politická práce SOCDEM v boji o důvěryhodnost veřejnosti teprve čeká.

Sociální demokracie se může vrátit z „politického záhrobí“ po letošních parlamentních a po komunálních volbách v roce 2026. Naše země potřebuje silnou tradiční levicovou formaci, která bude stát na straně pracujících a sociálně slabých. Naše země potřebuje nejen spravedlivější daně, ale i opravdovou penzijní reformu. A také modernizaci společnosti, jejíž cílem je dlouhodobý růst životní úrovně většiny občanů České republiky.

