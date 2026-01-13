HZS: Pozor na rampouchy a sníh na střechách, při oblevě hrozí vážná zranění

Jde zejména o nebezpečí, které představují padající rampouchy a nahromaděný sníh z budov. Rampouchy vznikají při tání sněhu na šikmých střechách. Sluneční paprsky sníh zahřívají, voda stéká v kapkách k okraji střechy a tam znovu zamrzá. Během krátké doby tak mohou vzniknout rampouchy dlouhé i víc než půl metru. Pád takové ledové masy může způsobit velmi vážné zranění. Tam, kde se tvoří rampouchy nad chodníky nebo nad vstupními dveřmi, je proto nutné je z bezpečnostních důvodů bezodkladně odstranit.
Za bezpečný stav střech, okapů a říms odpovídají výhradně majitelé objektů. Mají zákonnou povinnost udržovat své nemovitosti tak, aby neohrožovaly zdraví, životy ani majetek dalších osob. Jak sníh, tak led je ze střech třeba odstraňovat průběžně, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení konstrukce. Zejména u sedlových střech je důležité odklízet sníh rovnoměrně a symetricky z obou stran, nejlépe současně.
Je vždy odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu, nebo se obrátili na technické služby, případně na představitele obce. Profesionální hasiči sníh ze střech běžně neodklízejí. Zasahujeme pouze v případech, kdy je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek a situace se vymkne kontrole. Pokud takové nebezpečí hrozí, volejte tísňovou linku 150 nebo 112.
Pokud je vrstva námrazy a sněhu opravdu silná, může poškodit větve stromů nebo elektrické vedení, přetížit střechy domů a samozřejmě se to odrazí i na dopravní situaci. Proto je lepší v takových případech pohyb venku i cestování omezit na nezbytné minimum. Zároveň buďte připravení na možnost delšího výpadku proudu, havárií vody a dalších problémů. Mějte proto doma nouzové zásoby na 72 hodin, zejména dostatek balené vody na pití (2 litry na den na dospělého člověka), zásobu trvanlivého jídla, lékárničku a potřebné léky na týden, rádio a svítilnu na baterie, a ideálně také například nabitou powerbanku a náhradní baterie, plynový vařič a zápalky.
Podrobné rady, jak zajistit připravenost domácnosti, shrnuje příručka Ministerstva vnitra ČR, 72 hodin. Najdete ji ZDE.
