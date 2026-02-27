Gregorová (Piráti): Úplně vyhráno ještě není

27.02.2026
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k iniciativě My Voice, My Choice

Gregorová (Piráti): Úplně vyhráno ještě není
Mám velkou radost, že se Evopská komise nakonec rozhodla iniciativu My Voice, My Choice podpořit. Je to důležitý krok vpřed, který vyslyšel hlasy milionů Evropanek a Evropanů volajících po tom, aby byla v Evropě bezpečná interrupční péče konečně brána jako otázka rovnoprávnosti, zdravotní bezpečnosti i základních lidských práv.

Úplně vyhráno nicméně není, konzervativci budou jistě hledat způsoby, jak situaci zvrátit, zpomalit nebo bojkotovat, tak jako to dělají od začátku. Iniciativa My Voice, My Choice pokračuje a my společně s ní to dotáhneme do konce.

