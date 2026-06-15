Šídlo lituje: Už nebudeme mít nejlepší veřejnoprávní média v regionu

15.06.2026 21:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Politický komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo označil vládní návrh na zrušení koncesionářských poplatků za „nezakrytý útok“ na samotnou existenci veřejnoprávních médií v Česku. V rozhovoru pro Český rozhlas vyjádřil názor, že části koalice vadí kritická média a ani plánovaná stávka podle něj postoj vlády nezmění.

Šídlo lituje: Už nebudeme mít nejlepší veřejnoprávní média v regionu
Foto: Repro Youtube
Popisek: Jindřich Šídlo

Vláda schválila návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Česká televize má podle návrhu v příštím roce získat 5,74 miliardy korun, Český rozhlas 2,065 miliardy.

K vládnímu návrhu se vyjádřil také politický komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Podle něj jde o „nezakrytý útok na samou existenci veřejnoprávních médií v Česku“, protože „snížení úrovně peněz do doby před téměř dvaceti lety nedovoluje jiný výklad“.

Šídlo zároveň varoval před zahraničním srovnáním. Problém podle něj spočívá v tom, že politická kultura Andreje Babiše odpovídá spíše zemím, které přechodem na financování ze státního rozpočtu chtěly média veřejné služby zničit. „Taky se jim to povedlo, čímž myslím zejména Maďarsko a Polsko,“ dodal.

U některých představitelů vládní koalice se podle jeho slov projevuje „téměř nenávist“ vůči těmto institucím. Části politické reprezentace, do níž řadí i premiéra, vadí hlavně to, že veřejnoprávní média zůstávají kritická a přes všechny výhrady si zachovala kvalitu i nezávislost. „Máme nejlepší veřejnoprávní média bývalého východního bloku a tahle koalice se rozhodla, že už je mít nebudeme,“ dodal Šídlo.

K pondělní plánované stávce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se Šídlo staví skepticky. Nevěří, že by mohla změnit postoj vlády. „Myslím si, že ta stávka nic nezmění. Myslím, že to nezmění ani na vteřinu,“ uvedl s tím, že je zvědavý, jakou odpověď na to dá občanská společnost.

Podle Šídla je však koalice ve svém záměru pevně rozhodnutá. „Myslím si, že koalice je rozhodnutá to udělat, i kdyby měla na Václaváku sto tisíc lidí,“ dodal.

Psali jsme:

Temná čísla ČT. Nacher odhalil znepokojivé věci
ČT má skoro 3000 lidí. Kekely položil otázku, která zabolí
ČT bez poplatků? Kolovratník čtenářům PL naznačil, co se chystá
Minář a ulhaný Fiala. Kdo na vás vydělal? Holec píše těm, co demonstrovali za Rozhlas


 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.irozhlas.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , poplatky , Šídlo

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem Jindřicha Šídla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

A co Macinka?

Prezident se podle vás chová zhrzeně a co pak Macinka? Myslíte, že to, jak se chová k prezidentovi není jen z důvodu jeho zhrzenosti a podle mě i arogance a domněnky, že všichni musí skákat, jak on píská, a když nebudou, bude se mstít? To je podle vás důstojné chování politika? Podle mě k němu má da...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Fenomén „coregasmu“ fascinuje ženy po celém světěFenomén „coregasmu“ fascinuje ženy po celém světě Jitrocel srovná postavu i pochroumané zdravíJitrocel srovná postavu i pochroumané zdraví

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Duhová Škodovka. V Boleslavi vyvěsili „zázračnou vlajku” a tím nekončí

4:46 Duhová Škodovka. V Boleslavi vyvěsili „zázračnou vlajku” a tím nekončí

Mladoboleslavští si v uplynulých týdnech mohli všimnout, že tamní Škoda Auto v centrální části města…