Šídlo lituje: Už nebudeme mít nejlepší veřejnoprávní média v regionu

Vláda schválila návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Česká televize má podle návrhu v příštím roce získat 5,74 miliardy korun, Český rozhlas 2,065 miliardy.
K vládnímu návrhu se vyjádřil také politický komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Podle něj jde o „nezakrytý útok na samou existenci veřejnoprávních médií v Česku“, protože „snížení úrovně peněz do doby před téměř dvaceti lety nedovoluje jiný výklad“.
Šídlo zároveň varoval před zahraničním srovnáním. Problém podle něj spočívá v tom, že politická kultura Andreje Babiše odpovídá spíše zemím, které přechodem na financování ze státního rozpočtu chtěly média veřejné služby zničit. „Taky se jim to povedlo, čímž myslím zejména Maďarsko a Polsko,“ dodal.
U některých představitelů vládní koalice se podle jeho slov projevuje „téměř nenávist“ vůči těmto institucím. Části politické reprezentace, do níž řadí i premiéra, vadí hlavně to, že veřejnoprávní média zůstávají kritická a přes všechny výhrady si zachovala kvalitu i nezávislost. „Máme nejlepší veřejnoprávní média bývalého východního bloku a tahle koalice se rozhodla, že už je mít nebudeme,“ dodal Šídlo.
K pondělní plánované stávce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se Šídlo staví skepticky. Nevěří, že by mohla změnit postoj vlády. „Myslím si, že ta stávka nic nezmění. Myslím, že to nezmění ani na vteřinu,“ uvedl s tím, že je zvědavý, jakou odpověď na to dá občanská společnost.
Podle Šídla je však koalice ve svém záměru pevně rozhodnutá. „Myslím si, že koalice je rozhodnutá to udělat, i kdyby měla na Václaváku sto tisíc lidí,“ dodal.
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