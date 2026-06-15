Otevřít Rusko, jinak je konec. Český miliardář se omluvil a vypustil bombu

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15.06.2026 14:00 | Reportáž
autor: Radim Panenka

Podmínky českých podnikatelů jsou katastrofální. Kvůli cenám energií a dlouhé řadě omezení nemají šanci konkurovat svým kolegům v USA nebo Číně. Na výroční česko-slovenské konferenci spolku Svatopluk to uvedl český podnikatel Pavel Juříček. „Omlouvám se, ale není jiná možnost než obnovit obchodní vztahy s Ruskem,“ konstatoval v přítomnosti ParlamentníchListů.cz.

Otevřít Rusko, jinak je konec. Český miliardář se omluvil a vypustil bombu
Foto: Radim Panenka
Popisek: Česko-slovenská konference organizovaná již po třetí spolkem Svatopluk

V době vládnutí uskupení Petra Fialy, které rozbilo vztahy naší země se sousedním Slovenskem, přišel spolek Svatopluk s česko-slovenskou konferencí, která měla dát Slovákům najevo, že ne všichni se ztotožňují s postojem “své” vlády. Akci tehdy v Praze svou účastí podpořil i bývalý prezident republiky Miloš Zeman. Druhý ročník se konal o rok později na jaře loňského roku v Bratislavě, a to v podstatně větším stylu.

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Konference ve vládním hotelu Borik s výhledem na celou Bratislavu se zúčastnili nejen dva bývalí prezidenti obou zemí, Miloš Zeman a Ivan Gašparovič, ale zahajovací řeč pronesl premiér Robert Fico a v panelu seděli další ministři jeho vlády a koaliční partneři. Z české strany se účastnila tehdejší opozice, ovšem už s výhledem na blížící se volby a chystané obnovení vzájemných vztahů obou států na nejvyšší úrovni. To se ostatně i naplnilo, neboť dnešní vládní trojkoalice ANO, SPD a Motoristů nečekala na jmenování své vlády Petrem Pavlem, který celý proces natahoval, a začala konat.

Nyní se odehrál třetí ročník svatoplukovské konference o česko-slovenské spolupráci, kde byli zastoupeni nejen politici vládních stran z Česka a Slovenska, ale rovněž elitní podnikatelé obou zemí a konečně i intelektuálové, analytici a novináři.

Diskutující se v zásadě shodli na tom, že Evropskou unii nelze reformovat, neboť to její úřední aparát, čítající mnoho desítek tisíc lidí, z obav o vlastní dobře zajištěnou existenci nepřipustí. Účastníci z řad politiků, byznysmenů a intelektuálů proto hledali jiné a prospěšnější varianty spolupráce středních a menších států středoevropského regionu. Shodli se na tom, že je potřeba vypracovat plán pro případ rozpadu Evropské unie, neboť i státy západní Evropy, které si konec EU nepřejí, mají pro případ nouze takové scénáře připraveny. 

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“Jsme malý vnitrozemský stát a pokud chceme uskutečňovat svou suverenitu a svrchovanost, nemůžeme to dělat úplně sami. Musíme mít více či méně formální spolek s ostatními, nejlépe nějakou konfederaci. Těmi ostatními míním střední Evropu. Proto ve Svatopluku na podzim chystáme středoevropskou akci, na kterou budou pozváni i hosté z Globálního jihu. Tím chceme ukázat, že střední Evropa může být partnerem pro představitele z Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky. Nejsme jen region, který se nachází mezi Ruskem a Německem a rozhlíží se, ke komu se přiklonit. Tak to není. Střední Evropu vnímáme jako potenciálně sebevědomý, svrchovaný region, který je schopen mít vzájemně výhodná partnerství s kýmkoli na světě,” řekl k tomu pro ParlamentníListy.cz předseda spolku Svatopluk Petr Drulák.

Na konferenci ve třech blocích vystoupilo dvanáct hostů z Česka a Slovenska. V rámci politického panelu se zúčastnili čtyři poslanci Evropského parlamentu. Za Slovensko to byli Ľuboš Blaha (SMER) a Milan Uhrík (Republika). Za Českou republiku vystoupila Kateřina Konečná (Stačilo) a Ivan David (SPD).

Podle Ivana Davida není Evropská unie reformovatelná a neměli bychom se upínat k naději, že ji můžeme změnit. Problémem je prý hlavní rozsáhlý úřednický aparát čítající minimálně mnoho desítek tisíc lidí, jejichž živobytí je svázáno se současnou podobou EU a bruselských úřadů. “Ti lidé dělají a budou dělat všechno pro to, aby se tam udrželi. Je nemožné to změnit,” konstatoval David s odkazem na to, že během svého dosavadního působení v europarlamentu se o tom přesvědčil.

Včetně nemalé části europoslanců jde podle něho o lidi, kteří se o fakta nestarají. Uvedl příklad projednávání některých restrikcí v rámci europarlamentních výborů. “Někteří vystupovali třeba s tím, že by se měl úplně zakázat chov zvířat. Nebo navrhovali věci, které odporovaly fyzikálním zákonům a když jsem je na to upozornil, tak řekli, že by se měly novelizovat,” popisoval europoslanec za SPD na svatoplukovské konferenci.

Na podnikatelském panelu hovořili podnikatelé Eduard Šebo a Zdenko Ferienčík ze Slovenska a za Česko majitel společnosti Brano Group Pavel Juříček, který jedno volební období byl poslancem za hnutí ANO.

Juříček má firmy po celé planetě a díky popisoval své zkušenosti a srovnával podmínky k podnikání u nás versus například v USA nebo Číně. Česko je dle jeho slov svázáno tolika regulacemi, zákazy a omezeními, které mnohdy nemusí ani pocházet přímo z nařízení EU. “Přehnali jsme si to často my sami. Český podnikatel je jako běžec, který má svázané tkaničky u bot na obou nohách k sobě, v kalhotách má nalitý beton a má běžet sprint s Američany nebo Číňany, kteří žádné takové omezení nemají,” uvedl světově úspěšný byznysmen.

Dále poskytl několik porovnání v cenách energií, které jeho firmy platí v Česku, USA a Číně. „Ve Spojených státech platím za megawattu plynu 12 dolarů, zatímco u nás v České republice 54 euro. To přece není normální. Jak mají naše firmy konkurovat?“ tázal se a dodal, že v případě srovnání cen elektřiny u nás, v Americe a Číně je to ještě horší.

„Omlouvám se, ale není jiná možnost než zase otevřít trh s Ruskem,“ konstatoval nad současnou situací, předraženými energetickými surovinami a stále těžkými podmínkami k podnikání ze strany Bruselu.

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V rámci závěrečného panelu intelektuálů vystoupili za českou stranu Ilona Švihlíková a Michal Semín, ze Slovenska potom Eduard Chmelár a Peter Števkov.

Docentka Švihlíková varovala, že Evropská unie chystá ekonomickou válku s Čínou a kritizovala nástroje, jakými si Brusel vynucuje poslušnost v členských státech za cenu velkých ekonomických škod. Typicky podle ní jde například o vydírání sankcemi, třeba v podobě zastavení dotačních fondů. Varovný je podle jejích slov počet cizinců na českém trhu práce. “Dnes už 20 procent pracovní síly v České republice tvoří cizinci,” konstatovala.

Historik a analytik Eduard Chmelár se zamyslel nad možnostmi rozšíření spolupráce států střední a východní Evropy. Formát V4 je podle něho mrtvý a to především kvůli Polsku, u kterého vidí velmocenské ambice a nezájem o další aktivní účast v tomto společenství.

“Řešení vidím v rozšíření Slavkovského formátu o celou řadu států střední a východní Evropy, se kterými najdeme společný zájem. Podstatné je, že v takovém společenství nesmí mít žádný stát dominantní postavení,” řekl Chmelár. Připomněl, že politika není o ideálech, ale jde o řemeslo k prosazování národních zájmů.

Michal Semín hovořil o stavu školství v Česku a na Slovensku. Upozornil na pozoruhodnou skutečnost, že ač jsou nyní v obou státech národně-konzervativní vlády, ani v jednom případě není kladen důraz na školství a zastavení revoluce, kdy znalostní vzdělávání bylo nahrazeno tzv. kompetenčním vzděláváním, se kterým přišly nadnárodní společnosti. Podle jeho slov je cílem současného modelu vychovávat univerzální zaměstnance, kteří se nikdy nebudou cítit pořádně doma, budou přizpůsobiví kdekoli. Semín ocenil slovenský úspěch se změnou ústavy, kde se Ficově vládě podařilo získat i potřebných několik hlasů z opozice, aby bylo v základním zákoně jejich státu ukotvit, že existují jen dvě pohlaví, muž a žena. A dále také, že v otázkách národní identity a kulturně-etických si Slovensko plně zachovává svou svrchovanost.

Zástupce šéfredaktora slovenského serveru Marker.sk Peter Števkov se podíval na budoucnost obou našich států z hlediska stárnoucí populace a nízké porodnosti. „Demografie je obrovský problém. Pro zachování našich národů potřebujeme porodnost v průměru 2,1 dítěte na ženu, ale nyní je to v Česku za loňský rok 1,28 dítěte a na Slovensku 1,6 dítěte na ženu, což je stejně jako u nás historické minimum od doby měření. Podle Števkova je zapotřebí zkoumat skutečné důvody katastrofálně nízké porodnosti, neboť nemůže obstát argument jako zhoršená bezpečnostní situace, vyšší životní náklady apod. Důvod je prostý. V období druhé světové války v našich zemích každá žena přivedla na svět v průměru 2,8 dítěte.“

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David , Drulák , Semín , Švihlíková , Juříček , Chmelár , Šebo , Svatopluk , Uhrík , Števkov

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