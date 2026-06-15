Hřebejk rozjel hádku mezi ODS a STAN kvůli jiné umělkyni

15.06.2026 8:20 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Operní pěvkyně Pecková proti senátoru Smoljakovi. K takovému duelu dojde zřejmě v říjnu na Praze 9. A režisérovi Janu Hřebejkovi se to nelíbí. Podle něho by opozice neměla za současné vlády takto okatě soupeřit.

Hřebejk rozjel hádku mezi ODS a STAN kvůli jiné umělkyni
Foto: Youtube
Popisek: Jan Hřebejk

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Letos Česko čekají jednak komunální volby, ale také volby do Senátu. Právě v těch se často střetávají známé osobnosti ze stejného tábora. Jeden takový střet se letos odehraje na Praze 9, kde své křeslo v Senátu obhajuje senátor David Smoljak. Proti němu bude kandidovat operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Co se týče názorů, jsou jak Pecková, tak Smoljak z velice podobného těsta. Oba jsou například podepsaní pod peticemi Milionu chvilek pro demokracii, hájí Českou televizi a Český rozhlas.

Že stojí proti sobě se nelíbí například režiséru Janu Hřebejkovi. „Postavit paní Peckovou jako kandidátku do Senátu zrovna proti Davidu Smoljakovi se mi tedy od ODS moc nelíbí,“ sdělil krátce na síti X.

S Hřebejkem souzněla poslankyně Bára Urbanová z hnutí STAN, kterého je Smoljak členem. „Myslím, že ukazovat neschopnost spolupráce přináší výsledky možná v krátkodobém horizontu a jednu pěknou tiskovku, v tom dlouhodobém výhledu to je poškozující. Ale kdo jsme my, abychom ostatním říkali, jak to mají dělat, že.“

Ale naopak se do něho pustila pražská odsačka Lenka Mottlová. „Myslela jsem, že jste demokrat. Stejnou optikou: postavit Smoljaka, který tam byl druhé volební období proti paní Peckové, se mi od STAN moc nelíbí. Ještě, že v demokratických volbách rozhodují voliči a ne to, který kamarád se vám líbí. Hezký svobodný den,“ vymezila se. A těch, kteří připomínali, že situaci je možno vnímat jako stavění Smoljaka proti Peckové, bylo více.

Na slova Mottlové pak Hřebejk reagoval: „Nikomu to neberu a nemám na to navíc vůbec žádný vliv, Dagmar Peckovou mám v úctě. Že je to moje nedemokratické uvažování, je úplná blbost. Jen vidím rozebírání státu současnou vládní koalicí, tak se mi, jako sympatizantovi současné opozice, zdá důležitější ukazovat vůli nesoupeřit v nynější opozici spolu navzájem. Se sympatiemi ke straně nebo dokonce oběma kandidátům to nemá až zas tolik co dělat. Babiš v politickém karate umí obrátit cokoli uděláte proti vám, a Senát je další cíl jeho destruktivní a nebezpečné politiky. Ale znovu zdůrazňuju, napsal jsem jen osobní pocit jednoho voliče, nikoli pokyn, aby se ODS chovala jinak. Uvidíme, jestli uhájíme alespoň ten Senát.“

Našel se ale nejeden komentátor, který připomínal, že souboj dvou kandidátů může prospět třetímu. „Je to trochu komické. Kritizovalo se to před minulými senátními volbami, kde díky tříštění sil skončila v Senátu třeba paní Zwyrtek Hamplová. A děje se to znovu. Jsem zvědavej, jestli budou vládní strany chytřejší,“ prohodil například moderátor Čestmír Strakatý.

„Takhle dostali do Senátu Zwyrtek-Hamplovou, Hrabu a jiné exoty. Maďaři se zbavili Orbána tak, že řada kandidátů upozadila svůj osobní zájem proti zájmu veřejnému. To po ODS nebo STAN nechtějte, tam jde o koryta vždy až na prvním místě,“ stěžoval si pak advokát Karel Jelínek. A Kroměříž připomenul i další diskutér.

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ODS , Senát , Smoljak , STAN , umělci , Urbanová , Pecková , Hřebejk , Mottlová , Milion chvilek

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