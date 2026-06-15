24. týden na Energetické burze ČMKB

15.06.2026 11:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 24. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 312 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 457 milionů korun.

24. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2581 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2525 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2252 CZK/MWh.  Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2029 v nízkém napětí končily obchodování s kurzem 2070 CZK/MWh.

Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou pro rok 2028 až 2029 se v maloodběru obchodovaly za cenu 717 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 718 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

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Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

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