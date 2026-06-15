Česká národní banka spouští Národní fórum pro platby

Cílem této nové platformy je posílit konkurenci a bezpečnost na platebním trhu. To se promítne do rychlejších, dostupnějších a bezpečnějších plateb pro veřejnost i firmy.
Centrální banka bude v rámci fóra působit jako koordinátor diskuse a iniciátor konkrétních kroků v oblasti dalšího rozvoje platebního styku. „Dohled ČNB vnímá platební systémy jako jednu z nejkritičtějších funkcí u dohlížených subjektů. Vycházíme z toho, že moderní a bezpečné platby podporují důvěru ve finanční systém a tržní ekonomiku jako takovou,“ uvedl v úvodu jednání viceguvernér ČNB Jan Frait.
Dodal, že důležitou součástí dostupnosti platební služby je možnost zaplatit více způsoby, mimo jiné proto, že jedna technologie může být zrovna přetížená nebo může mít provozní výpadek. Z hlediska alternativ má situace v Česku podle viceguvernéra stále daleko k ideálu. „Jedním z cílů tohoto fóra je tuto situaci napravit,“ poznamenal viceguvernér ČNB. Prioritou dohledu ČNB nad bankami je podle viceguvernéra Jana Fraita také zajištění výrazně vyšší stability a dostupnosti rozhraní pro otevřené bankovnictví.
Fórum se v úvodní fázi zaměří na dvě klíčová témata – rozvoj okamžitých plateb a prevenci podvodů. Vzniknou proto dvě specializované pracovní skupiny. Pracovní skupina pro okamžité platby se zaměří na rozšiřování jejich využití a zlepšování uživatelského komfortu.
„Vizí pro okamžité platby je, že se do budoucna stanou plnohodnotnou konkurencí pro platební karty nadnárodních společností při placení v e-shopech i kamenných obchodech,“ řekla členka bankovní rady Karina Kubelková. V této souvislosti zmínila například zavedení standardů pro platební QR kódy, které by mimo jiné umožnily snadnější a rychlejší načítání platebních QR kódů bez nutnosti spouštět bankovní aplikace a vyhledávat příslušnou funkcionalitu, jako je tomu v současnosti. Tím se tento způsob placení stane uživatelsky přívětivějším.
Členka bankovní rady Karina Kubelková také připomenula, že ČNB letos převzala správu pravidel okamžitých plateb od České bankovní asociace a také avizovala spuštění tzv. ASAP plateb v roce 2027. Půjde o obdobu okamžitých plateb, ale pro hromadné úhrady.
Druhá pracovní skupina pro prevenci podvodů bude usilovat o doplnění stávajících aktivit České bankovní asociace a Policie ČR. „Agendou pracovní skupiny bude implementace nové platební regulace EU, která rovněž cílí na prevenci podvodů, včetně efektivního sdílení informací na národní i evropské úrovni a zavedení ověřování příjemce plátcem před autorizací platby,“ řekla členka bankovní rady Karina Kubelková, která v rámci ČNB dohlíží sekci peněžní a platebního styku. Pracovní skupina se mimo jiné zaměří na analýzu osvědčených řešení ze zahraničí a na to, jakým způsobem by je bylo možné využít v českých reáliích. Do prevence podvodů chce ČNB zapojit nejvýznamnější poskytovatele digitálních služeb – velké technologické společnosti provozující hlavní internetové platformy a komunikační nástroje, telekomunikační operátory a ČTÚ jako jejich regulátora.
Jednání v Kongresovém centru ČNB se zúčastnili také zástupci Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Sdružení českých spotřebitelů, Policie ČR, Finančního analytického úřadu, Českého telekomunikačního úřadu a dalších relevantních asociací a vybraných poskytovatelů platebních služeb. Fórum se bude scházet pravidelně a jeho výstupy budou sloužit jako podklad pro další rozvoj trhu.
ČNB věří, že Národní fórum pro platby otevře diskusi mezi klíčovými účastníky platebního styku a stane se platformou, která bude aktivně formovat budoucí podobu moderních a bezpečných plateb v České republice.
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