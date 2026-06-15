Premiér Babiš: Máme nejnižší inflaci za posledních devět let

Veřejnoprávní média, Česká televize a Český rozhlas, přestanou být financována z koncesionářských poplatků, jejich hlavním finančním zdrojem se stane příspěvek ze státního rozpočtu. Návrh nového zákona o financování médií veřejné služby schválila vláda Andreje Babiše na zasedání v pondělí 15. června 2026. Rozšířila také seznamy návykových a psychotropních látek o dalších celkem 19 položek a podpořila návrh na zavedení nového trestného činu neoprávněného podání návykové látky jiné osobě bez jejího vědomí nebo proti její vůli.
Premiér Andrej Babiš po zasedání kabinetu zhodnotil první půlrok činnosti jeho vlády. „Dnes je to přesně půl roku ode dne, kdy byla jmenována naše vláda,“ konstatoval. „My jsme nechtěli žádnou lhůtu pro nějaké hájení, protože jsme už ve vládě byli a věděl jsme přesně, co chceme dělat,“ připomněl a vyjmenoval největší úspěchy, kterých jeho vláda za šest měsíců dosáhla.
„Snížili jsme ceny energií pro domácnosti i firmy o deset procent, opět jsme srazili inflaci teď za květen, poprvé jsme ji srazili v lednu a máme teď nejnižší inflaci za posledních devět let a druhou nejnižší v Evropské unii. Snížili jsme zvyšování odvodů pro OSVČ, které zvýšila minulá vláda. Přijali jsme stavební zákon a EET 2.0, představili jsme novou daňovou kobru, vydali jsme úspěšně dluhopisy republiky a hlavně jsme předložili novou formu penzijního spoření, tzv. lepší penzijko. Ušetřili jsme také jedenáct miliard na provozu a snížili jsme počty úředníků. Zvýšili jsme rodičovský příspěvek a zvládli jsme také jednu z největších repatriačních misí v dějinách České republiky po vypuknutí krize na Blízkém východě,“ uvedl předseda vlády a zmínil například i kroky vlády na regulaci cen pohonných hmot nebo boj vlády proti drogám nebo zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Do konce června mají všichni ministři za úkol předložit veřejnosti detailně, jak zatím plní programové prohlášení vlády.
Vláda projednala návrh nového zákona o financování médií veřejné služby. Zrušit chce zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a koncesionářské poplatky placené České televizi a Českému rozhlasu změnit na příspěvkové financování ze státního rozpočtu. Návrh počítá pro příští rok s fixní částkou pro Českou televizi ve výši 5,740 miliardy, pro Český rozhlas ve výši 2,065 miliardy a se zavedením mechanismu automatické valorizace příspěvku při překročení kumulované roční míry inflace o deset procentních bodů. Součástí návrhu je i změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, kde navrhujeme rozšířit jeho kompetenci tak, aby pod jeho kontrolní činnost bylo nově zařazeno i hospodaření s majetkem České televize a Českého rozhlasu.
Kabinet rozhodl také o zařazení dalších zdraví nebezpečných látek na seznamy návykových a psychoaktivních látek. Na seznam návykových látek jsou nove zařazeny dvě nové psychotropní látky, methiodon a 5,6-dichlor-desmethylchlorfin. Na seznam zařazených psychoaktivních látek bylo doplněno 17 nových látek. Cílem změn je posílit ochranu veřejného zdraví a zefektivnit nástroje pro boj proti zneužívání těchto látek.
Vláda také podpořila poslanecký návrh na novelizaci trestního zákoníku, který by měl být doplněn o novou skutkovou podstatu trestného činu omezování svobody rozhodování. Podstatou nového trestného činu je neoprávněné podání návykové látky jiné osobě bez jejího vědomí nebo proti její vůli, tzv. drink spiking. Podání návykové látky bez vědomí dotyčné osoby představuje závažný zásah do jejího práva svobodně rozhodovat o svém jednání a o užívání látek ovlivňujících její psychický stav. Současně předkladatelé v čele s premiérem Andrejem Babišem navrhují také zpřesnit některé existující skutkové podstaty drogových trestných činů, aby je bylo možné efektivněji postihovat.
Ing. Andrej Babiš
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