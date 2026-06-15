Kupka (ODS): Zestátnění veřejnoprávních médií se rozjelo

15.06.2026 23:00 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zrušení koncesionářských poplatků.

Kupka (ODS): Zestátnění veřejnoprávních médií se rozjelo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

Andrej Babiš uvedl slovenské mafiánské praktiky v život. Miliarda méně pro ČT a o 350 milionů méně pro ČRo.

Zestátnění veřejnoprávních médií se rozjelo, vláda se bojí kritické práce novinářů, kteří rozkrývají Babišovo sosání dotací pro Agrofert nebo třeba sociální byty pro členy jeho vlády. Hanba.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
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koncesionářské poplatky , Kupka , ODS , vláda

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

V4

V čem V4 pro nás za poslední roky sehrála nějakou významnou roli? Já teda patřím k těm, co v ní nějaký zásadní přínos pro nás nevidí, naopak ho vidím v NATO, pokud nevznikne něco lepšího a z něj vy chcete vystupovat...Nechápu

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zrušení koncesionářských poplatků.