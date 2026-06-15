24. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

15.06.2026 12:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 24. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 21 CZK/litr.

24. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 86 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,8 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno stagnovala na hodnotě z minulého týdne.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

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Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

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