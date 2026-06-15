Havlíček rozsekl křik na Macinku za přání Trumpovi. Bude zle

Český ministr zahraničních věcí Petr Macinka byl jedním z prvních státníků, kteří gratulovali americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi k jeho 80. narozeninám. Ačkoli se jednalo o přání nejmocnějšímu muži planety a prezidentovi blízkého spojence České republiky, schytal Macinka z opozičních řad silnou kritiku.
Mgr. Petr Macinka
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Co všechno v gratulaci, kterou zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí, zaznělo? “Vážený pane prezidente Trumpe, přeji Vám pevné zdraví, nevyčerpatelnou energii a mnoho dalších budoucích vítězství. Vaše odvaha vyzvat stávající řád, bránit národní suverenitu a dávat na prvním místě zájmy svých občanů inspirovala miliony lidí po celém světě, včetně mnoha vlastenců zde v Evropě a také mě osobně. A možná jedno poslední přání: aby vaši političtí odpůrci nikdy neměli nedostatek Xanaxu – protože soudě podle vašeho pozoruhodného návratu ho patrně budou potřebovat na mnoho dalších narozenin. Bůh Vám žehnej a Bůh žehnej americkému lidu,” napsal vicepremiér a šéf diplomacie Petr Macinka americkému prezidentovi.
Skutečnost, že ministr zahraničí oficiálně za český stát gratuloval šéfovi Bílého domu, se nelíbila mnoha opozičním politikům. Někteří dokonce Trumpa označili za zločince.
„Trochu se bojím, čím se mohl ministr Macinka od porotou uznaného zločince, kamaráda Epsteina a neúspěšného pučisty inspirovat,“ napsala na Trumpovu adresu pirátská poslankyně Kateřina Demetrashvili.
Rozhořčení dala najevo i Danuše Nerudová ze STAN. “Neuvěřitelně ostudná komunikace ministra Macinky. Co také čekat od člověka, který má v CV jednu velkou nulu, neb celý svůj profesní život strávil nošením tašky Václavu Klausovi. Hanba vám!” vzkázala na sítích Nerudová.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Happy Birthday,— Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) June 14, 2026
Mr. President @realDonaldTrump!
Wishing you strong health, endless energy, and many more victories ahead.
Your courage to challenge the establishment, defend national sovereignty, and put the interests of your citizens first has inspired millions across the…
Podobných reakcí z opozičních lavic se ozvalo nemálo. Jak se ukázalo, zdaleka ne všichni politici opozičních stran to vidí stejně kriticky. ParlamentníListy.cz se ptaly v anketě.
“Zatímco členy minulé české vlády neznal z kabinetu USA nikdo, dnes máme vztahy s ministry Spojených států osobní a přátelské. To, že to současná opozice kritizuje, nás vrací do 80. let. Svými stranickými politickými preferencemi tak regulérně poškozují ekonomické i bezpečnostní zájmy země,” uvedl první vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Na otázku reagoval pozitivně též senátor za ODS a dlouholetý starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. „Přeji prezidentu Trumpovi vše dobré a jsem rád, že mu Česká republika gratulovala. Vztahů s USA je potřeba si vážit,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz.
“Kritizovat oficiální blahopřání našeho ministerstva zahraničí k životnímu jubileu prezidenta USA může pouze člověk, jenž je duševně chorý či politicky negramotný. První skupině bych doporučil zvýšit dávky léků, popřípadě změnit ošetřujícího lékaře, té druhé odejít z politiky, aby už naší zemi nadále nemohli škodit,” sdělil poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl.
Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) má útoky vůči gratulaci za šílené. “Ono to vlastně připomíná pověstný normalizační antiamerikanismus. Už chybí jen angažované básně. Je to samozřejmě šílené, když je slušná gratulace k jubileu prezidenta klíčové spojenecké země terčem takové antikampaně. S nadsázkou řečeno, jen chybí, aby se v opozičních řadách vynořil novodobý Brežněv,” řekl.
“Představa, že oficiální gratulace k 80. narozeninám prezidenta našeho klíčového spojence představuje je „ostudnou komunikaci“, je skutečně dojemně naivní. Zřejmě by podle místních moralistů mělo ministerstvo zahraničí do Washingtonu posílat místo zdvořilostních depeší ublížené kádrové posudky. Ministr P. Macinka zkrátka dělá přesně to, co má. Česká republika potřebuje silné vazby na USA, nikoliv prázdná gesta nebo snad dokonce verbální uplivnutí, čehož jsme byli od jistých představitelů našeho státu rovněž svědky. Krok našeho ministra zahraničí je naprosto státnický,” reaguje senátor Zdeněk Hraba.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se v odpovědi zaměřil na ministra Macinku. „Osobně si myslím, že skutečné ministry zahraničí jsme už měli. To, co je tam teď za kašpara, je parodie na ministra zahraničních věcí. Proto ho nehodlám ani komentovat. Ten člověk si léčí své komplexy a zneužívá k tomu republiku,“ uvedl.
„Opoziční politici by měli hlavně začít konečně dělat něco užitečného pro naši zemi, než namísto práce vyrábět umělá témata a házet silnými slovy. Česká republika by měla mít samozřejmě dobré vztahy s prezidentem USA, a nejen s ním. A kdo hledá v popřání ke kulatým narozeninám něco špatného, je blázen a měl by vyhledat psychologickou poradnu,“ sdělila nám senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Jasné stanovisko poskytl i poslanec SPD Tomáš Doležal “Gratulace prezidentovi spojeneckého státu je tradiční a běžnou diplomatickou záležitostí a znakem slušnosti. Včetně hlav států, se kterými máme zcela normální, nikoli nadstandardní, vztahy. A kdo jiný než ministr zahraničí by měl oficiálně, tedy prostřednictvím svého úřadu, tuto věc komunikovat? Měl mu snad napsat pozdrav přes FB Messenger nebo využít služeb oddělení poštovních holubů státního podniku Česká pošta? A když už jsme u těch skutečných zločinců, jednoho z nich, hrdlořeze Ahmada Šaru, nedávno přijal český prezident. Pravda, o tom, zda mu k něčemu gratuloval, nic nevíme,” vzkázal.
„Současná vláda ČR má s administrativou prezidenta USA i Donaldem J. Trumpem osobně mnohem intenzivnější a přátelštější vztahy, než se to kdy podařilo předchozí vládě P. Fialy, kdy naopak byly vztahy s USA oslabeny a významnější představitelé americké administrativy v té době ČR víceméně nenavštěvovali. Bližší vztahy má současná vláda především díky premiérovi Babišovi a ministru zahraničí Macinkovi, který v USA získal značné sympatie. V intencích těchto přátelských vztahů je i obsah a způsob blahopřání prezidentu Trumpovi k jeho narozeninám. Za tento způsob komunikace představitele naší vlády s prezidentem USA jsem osobně velice rád. Kritiku opozičních politiků vnímám jako projev ukřivděných dětí, v důsledku toho, že se jim podobné úrovně vztahů dosáhnout nepodařilo. Jejich „výkřiky“ dehonestující prezidenta Trumpa pak za zcela nemístné až trapné. Ať se jim to líbí nebo ne, Donald J. Trump je legitimním prezidentem USA, největší světové mocnosti, a jako takového je třeba jej respektovat a jednat s ním s patřičnou úctou, a to i tehdy, pokud bychom ne se všemi jeho kroky vždy souhlasili. Mj. v tom je rozdíl mezi diplomacií, budováním mezinárodních vztahů současné vlády a politickým aktivismem té minulé,“ říká poslanec hnutí ANO Denis Doksanský.
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