Letiště Praha: Cestující čeká v Terminálu 2 nový Visa Lounge

15.06.2026 22:10 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Letiště Praha navazuje nové partnerství se společností Visa. Tento provozovatel celosvětové platební sítě se od letošního 1. července stane na pražském letišti partnerem salonku v Terminálu 2 – vznikne tak nový Visa Lounge. Spolupráce byla sjednána na pět let. Salonek do budoucna projde výraznou proměnou, jež přinese vyšší úroveň zážitku a pohodlí pro cestující.

Letiště Praha: Cestující čeká v Terminálu 2 nový Visa Lounge
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

„Letiště Praha dlouhodobě rozšiřuje a zkvalitňuje nabídku prémiových služeb a reaguje tak na proměňující se potřeby cestujících. Spolupráci s významnými partnery považujeme za jeden z klíčových kroků, jak tyto služby dále rozvíjet a přinášet cestujícím vyšší přidanou hodnotu,“ vysvětluje Jaroslav Petržela, člen představenstva Letiště Praha, a doplňuje: „Nově uzavřeného partnerství se společností Visa, která představuje globální značku, si velice vážíme. Společně chceme pracovat na tom, abychom návštěvníkům Visa Lounge nabídli co nejvíce komfortu před odletem.“

Partnerem salonku v Terminálu 2, který dosud nesl označení FastTrack Lounge, se Visa stává na základě výběrového řízení, které vypsalo Letiště Praha. Společnosti uzavřely partnerství na následujících pět let. Salonek bude dostupný držitelům prémiových platebních karet Visa dle podmínek vydavatelů karet.

„První Visa Lounge v České republice je dalším krokem v tom, jak držitelům prémiových karet Visa přinášet výhody, které přesahují samotné placení. Cestování je spojeno s řadou momentů, kdy lidé ocení pohodlí, klid a kvalitní služby. Právě proto chceme cestujícím nabídnout místo, kde mohou před odletem načerpat energii, vyřídit pracovní záležitosti nebo si jednoduše užít komfortnější začátek cesty,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

Součástí budoucí proměny salonku bude jeho první kompletní modernizace od roku 2008, která přinese nejen nový design v kombinaci modré, bílé a měděných akcentů, ale i zcela novou úroveň zážitku pro cestující. Vedle pracovních zón včetně dvou samostatných callboxů vznikne i unikátní „interactive room“ – klidová zóna navržená jako tichý protipól rušné letištní atmosféry. Tento prostor pracuje s minimalismem a pomalým tempem, které hostům umožní na chvíli přepnout pozornost a odpočinout si. Prostřednictvím jednoduchého interaktivního prvku si navíc budou moci sami utvářet vizuální prostředí podle vlastní představy. Visa Lounge tak nabídne nejen komfortní zázemí, ale i inovativní a osobní zážitek, který posouvá dosavadní standard prémiových letištních služeb.

V salonku v Terminálu 2 cestující již nyní naleznou prostředí pro odpočinek i práci s přístupem k all-inclusive občerstvení. Salonek je také vybaven individuální bezpečnostní kontrolou, díky které je průchod letištěm rychlý a komfortní. 

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