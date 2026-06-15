NKÚ: Zavádění ETCS zvýšilo bezpečnost, ke zrychlení provozu ale zatím nevedlo

Očekává se, že zavedení ETCS přinese zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti, zvýšení kapacity tratí, zrychlení provozu a kratší dojezdové časy na železnici. NKÚ prověřil, jak Ministerstvo dopravy (MD) a Správa železnic (SŽ) nakládaly s penězi určenými na zavedení traťové části ETCS. Kontrola ukázala, že z plánovaných přínosů tzv. výhradního provozu* byl splněn jeden: zvýšila se bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy naplněny nebyly. Současný stav zavádění ETCS je tak podle NKÚ nedostatečný.
Správa železnic nasadila ETCS v režimu výhradního provozu od února 2025 na 622 km tratí, které jsou z velké části součástí transevropské železniční sítě (podrobněji interaktivní příloha). SŽ vynaložila téměř dvě miliardy korun, aby dosáhla výhradního provozu na 40 % z přibližně 1 500 km hlavních tratí transevropské železniční sítě v ČR. Zbývajících 900 km těchto tratí se zavázala osadit technologií ETCS do doku 2030. A do roku 2033 má být systém podle vládou schváleného plánu rozšířen na přibližně 5 000 km tratí, které jsou většinově mimo transevropskou železniční síť a představují zejména regionální tratě. SŽ počítá s náklady ve výši 48,8 mld. Kč.
NKÚ zjistil, že při plně aktivním systému ETCS nedošlo na tratích s výhradním provozem v období od jeho zavedení v únoru 2025 do konce srpna 2025 k projetí návěsti „STŮJ“. Takže lze potvrdit, že zavedení systému přispělo k vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu na železnici.
Další očekávané přínosy „vyšší kapacita tratí“ a „zrychlení provozu a kratší dojezdové časy“ se do ukončení kontroly Správě železnic nepodařilo naplnit. Aby po tratích mohlo jezdit více vlaků najednou a také rychleji, je nutno změnit stávající systém řízení vlaků a zavést v tuto chvíli technicky nejvyspělejší úroveň systému. SŽ ke změně řízení vlaků doposud nepřistoupila.
Na realizaci ETCS a náklady s ní spojené má přímý vliv postup celkové modernizace české železniční sítě. Zatímco stále není dokončena instalace ETCS na klíčových koridorových tratích (mimo jiné úsek Kralupy nad Vltavou – Děčín, který spojuje Prahu s Drážďany), na některých méně významných regionálních tratích již tento systém zaveden je.
NKÚ při kontrole zjistil, že zavádění ETCS se zpožďuje. Z 99 probíhajících investičních akcí bude 44 dokončeno po Správou železnic stanovených termínech. Více než polovinu z těchto 44 akcí představují tratě transevropské železniční sítě v ČR.
Kontrola také ukázala, že podklady, které poskytovala Správa železnic Ministerstvu dopravy, neobsahovaly informace o stavu pokroku v zavádění ETCS. MD tak nemělo úplné a spolehlivé informace pro rozhodování o rozvoji ETCS na železniční infrastruktuře. Ministerstvo zároveň nevyžadovalo zpracování variantních řešení úrovně zabezpečení ETCS u tratí mimo transevropskou železniční síť, přestože náklady jednotlivých variant se mohou s ohledem na výchozí stav stávajících zabezpečovacích systémů výrazně lišit.
NKÚ doporučuje důsledně posoudit celkové náklady a možnosti dosažení přínosů ETCS na tratích mimo transevropskou železniční síť a provádět prioritizaci úseků tratí.
* Výhradní provoz je režim, kdy na daném úseku tratě smí jezdit jen vlaky vybavené ETCS. ETCS představuje evropský bezpečnostní standard na železnici, který umožňuje předávat strojvedoucímu podrobné informace potřebné pro řízení vlaku a neustále kontrolovat, že strojvedoucí vlak bezpečně řídí ve vymezeném úseku tratě. ETCS je tvořeno vlakovou a traťovou částí. Traťová část ETCS je instalována podél trati a předává potřebné informace vlakové části tohoto zabezpečovacího systému. Vlaková část ETCS je umístěna na hnacím vozidle (lokomotivě či jednotce) a zajišťuje dohled nad jízdou vlaku.
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