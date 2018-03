Hejtmani chtějí jednat s premiérem o financích na nové vlaky a opravy silnic

Předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová se proto dopisem obrátila na premiéra Andreje Babiše, aby na společném jednání za přítomnosti ministra dopravy Dana Ťoka situaci urychleně řešili.

„Jde nám přece všem o to, aby naši občané mohli cestovat po železnici komfortními soupravami, které odpovídají moderním evropským standardům. Proto také my, hejtmani, spoléháme na příslib ministerstva dopravy, že avizovaná výše finančních prostředků skutečně dosáhne původně stanovených 17,85 miliardy korun. Jakákoliv nižší částka je pro nás nepřijatelná. Kraje udělaly maximum, naplnily podmínky čerpání dotací, souhlasily s tím, že zašlou co nejvíce žádostí o dotace, aby prokázaly jasnou poptávku po tomto druhu investic. Důkazem toho je, že už pět měsíců od zahájení příjmu žádostí v červenci 2017 podal Plzeňský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj žádosti v souhrnné částce 7,12 miliard korun, k 1. lednu letošního roku už byly podány žádosti v hodnotě 10 miliard korun a do konce roku 2018 jsou avizovány žádosti mimo jiné Pardubického kraje nebo Plzeňského a Karlovarského kraje, to vše ve výši přes 7 miliard korun. Je vidět, že regiony by tak do konce roku 2018 bez sebemenších problémů vyčerpaly nejen 17,85 miliardy korun, ale mají připraveny projekty za mnohem více peněz. Vyzvali jsme proto Ministerstvo dopravy, aby podporu na obnovu mobilního majetku železnic v částce 17,85 miliardy korun během roku 2018 skutečně zajistilo,“ zdůraznila předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Podle ní však má ministerstvo aktuálně k dispozici jen asi 7,73 miliardy korun.

Situací ohledně čerpání dotací na pořízení kolejových vozidel se zabývala také Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu na svém 6. zasedání v polovině února. Ze závěru komise plyne, že zájem krajů o získání dotací a připravenost jednotlivých regionů je evidentní. Proto žádají nejen o přislíbenou původní celkovou částku v dotačním programu, ale zároveň chtějí od ministra dopravy Dana Ťoka písemný příslib, že uveřejní další dotační výzvu nejpozději v červenci 2018.

Vzhledem k situaci kraje chtějí hledat řešení prostřednictvím osobního jednání s premiérem a ministrem dopravy. „Jsem přesvědčena, že premiér vyslyší volání krajů, jsme připraveni jednat a záležitost v rámci Asociace krajů plně koordinovat. Problém je nutné vyřešit do června 2018, tlačí nás lhůty pro výběr dodavatelů vozidel a výběr železničního dopravce v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ dodala předsedkyně Rady Asociace krajů ČR. Premiéra ve svém dopise rovněž požádala o dořešení příslibu vlády ohledně financí na opravy a rekonstrukce krajských silnic II. a III. tříd, kde kraje požadují 4 miliardy korun. Kraje totiž stále nemají informace o tom, v jaké výši by letos mohly získat podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury a velmi obtížně tak mohou plánovat opravy silnic.

autor: Tisková zpráva