Zlínský kraj spustil proměnu průmyslové zóny. Přibude zeleň i nová infrastruktura

„Naší vizí je, aby Strategická průmyslová zóna Holešov nebyla jen průmyslovým centrem, ale i místem, kde se firmám bude dobře podnikat a lidem dobře pracovat. Dnešní investoři a strategičtí partneři kladou velký důraz na ekologii a udržitelnost – a my jim chceme ukázat, že to vnímáme jako prioritu,“ říká Tomáš Chmela, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace.
Klíčovým prvkem nových úprav bude centrální zasakovací průleh o ploše více než 1,7 hektaru, vybudovaný podél připravovaných komunikací. Ten zachytí dešťovou vodu, umožní její přirozené vsakování a díky bezpečnostním přepadům ochrání zónu i okolí před extrémními srážkami. Tento „zelený inženýrský prvek“ spojí funkční technické řešení s estetickým přínosem pro krajinu.
Ve třech etapách se v zóně vysází 620 stromů – od javoru klenu a habru obecného přes dub letní až po lípu malolistou. Všechny druhy jsou pro region přirozené a dobře se přizpůsobí místním podmínkám. „Zeleň má nejen estetickou funkci, ale ochlazuje okolí, zlepšuje kvalitu vzduchu, zachytává prach a podporuje biologickou rozmanitost. To je důležité i pro firmy, které dnes hodně uvažují o dlouhodobé udržitelnosti a chtějí poskytovat svým zaměstnancům zdravější pracovní prostředí, a tím získávat mimo jiné také na trhu práce konkurenční výhodu. Zároveň snižujeme riziko povodní a budujeme tak atraktivní prostředí pro investory, firmy a jejich zaměstnance,“ doplňuje Mojmír Novák, předseda představenstva společnosti ZRIA, která zónu spravuje.
Součástí proměny bude i založení více než šesti hektarů travnatých ploch. Před zatravněním se povrch upraví a pokryje kvalitní humózní zeminou, aby tráva dobře zakořenila a vytvořila stabilní zelený koberec, který bude příjemný na pohled i dotek.
Celková hodnota projektu dosahuje 31 milionů korun. Téměř 11 milionů půjde z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Investorem je Zlínský kraj, který je také zřizovatel společnosti ZRIA.
„ZRIA má mimo jiné za úkol připravit SPZ Holešov tak, aby přitáhla silné investory a strategické partnery z oborů, které budou formovat ekonomiku 21. století – od moderní výroby přes high-tech technologie až po výzkum a vývoj. Tento projekt ukazuje, že propojujeme průmysl s přírodou, aby se zóna stala atraktivním místem nejen pro podnikání, ale i pro každodenní život. Věříme, že díky těmto krokům vzniknou nová, kvalitní pracovní místa a celý kraj se stane regionem, kde mladí lidé chtějí studovat, pracovat a žít,“ vysvětlil David Vychytil, náměstek hejtmana pro finance, majetek a rozvoj podnikání.
autor: Karel Výborný