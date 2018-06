Hledá se Partner Krkonošského národního parku

Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

"Jedním z našich hlavních a přirozených partnerů jsou zdejší boudaři a na ně je zaměřen i tento projekt," říká ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. "Projekt Partner Krkonošského národního parku má za cíl naší společnou aktivitou řešit problém, který trápí nás všechny, a to jsou odhozené odpadky po horách," dodal. "I historie vzniku projektu je sama o sobě zajímavá. Správu KRNAP trápily odpadky na horách a hledala řešení a zároveň nás ve stejný čas oslovila skupina boudařů, kteří viděli stejný problém a také hledali řešení. Spojili jsme proto naše síly, připravili projekt a nyní máme finanční prostředky na řadu aktivit, které by měly horám pomoci," upřesnil Böhnisch.

Problém Krkonoš spočívá ve velkém množství odpadků zanechaných/pohozených návštěvníky v přírodě národního parku. Toto množství je ohrožením křehké přírody a z pocitového, vizuálního a morálního hlediska nepřispívá k pohodě. Právě tu návštěvníci při návštěvě KRNAP očekávají. Problém má dvě roviny: první je, aby návštěvníci odpadky v terénu nezanechávali, druhou rovinou je úklid již pohozených odpadků z terénu. První rovinu chceme řešit mimo jiné reklamní kampaní, aby široká veřejnost přijala pravidlo, že je třeba si odnést, co si do přírody přinášíme, že i malé procento neukázněných návštěvníků zanechávající na horách nepořádek je při obrovském množství návštěvníků, přijíždějících každý rok, opravdu velký problém. Druhou rovinu pomáháme řešit 2× ročně hromadnými akcemi Čisté Krkonoše, při nichž řádově stovky lidí (včetně všech pracovníků Správy KRNAP) vyrážejí do terénu, aby vysbíraly odpadky nebo zlikvidovaly černé skládky. Na partnerských boudách budou mít návštěvníci možnost odhodit odpadky sesbírané v blízkosti cest do boxů na tříděný odpad nebo do směsného kontejneru a budou moci využít toalety. Motivačním prvkem ke sběru odpadků bude hra propojující chytré telefony, sociální sítě a trasu výletu skupiny či jednotlivce. Je to sice zvláštní a možná nepřitažlivé téma, ale odpadky v Krkonoších jsou pouze komplexně řešitelný problém.

V rámci projektu budou partnerské objekty označeny tabulkou Partner KRNAP. Obsahem partnerství je nejenom spolupráce v boji s odpadky, ale i vzájemná propagace. Správa KRNAP navíc proškolí tým 10 dobrovolníků-lektorů (externistů), tzv. ambasadorů, kteří budou docházet na boudy přednášet základní informace o Krkonošském národním parku. Školy v přírodě, lyžařské výcviky či jiné organizované skupiny návštěvníků se tak dozvědí zajímavé a důležité informace o krajině a přírodě, kam přijely.

Projekt Partner Krkonošského národního parku pomůže řešit dlouhodobý problém Krkonoš, kterým jsou pohozené odpadky, a zároveň přispěje k prohloubení vztahů mezi Správou KRNAP a místními podnikateli.

autor: Tisková zpráva