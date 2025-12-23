Okamura (SPD): Rodina a přátelství jsou pilíře našich životů, naší společnosti i národa

24.12.2025 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Vánocům.

Foto: Repro XTV
Popisek: Tomio Okamura

Přátelé, chtěl bych Vám svým jménem i jménem hnutí SPD popřát hezký zbytek adventu, hezké, klidné a milostiplné Vánoce i vše dobré v novém roce. Vánoce jsou naše tradiční svátky a jsou i svátkem našich rodin. Přeji Vám všem prožití svátků v teple rodinného krbu, s Vašimi přáteli a blízkými. Nenechme si tyto hezké chvíle nikým vzít. Nenechme nikoho, aby rozbil naše mezilidské vztahy. Rodina a přátelství jsou pilíři našich životů, naší společnosti i národa. Národ je větší rodinou. Rodina i národ jsou přirozenými entitami, a proto je sociální inženýři tolik nenávidí.

Progresivisté, neomarxisté a budovatelé Nového světového řádu se snaží rozbít mezilidské vztahy, rodiny i národy, aby mohli izolované jednotlivce lépe ovládat a učinit z nich tupé otroky obludného hybridu mezi neoliberalismem a neomarxismem. Když budeme mít mezi sebou hezké mezilidské vztahy, když o ně budeme pečovat, když budeme mít silné rodiny, budeme mít i silný národ a ubráníme se před vnitřními i vnějšími nepřáteli a v naší zemi se bude dobře žít.

Milí přátelé, ještě jednou Vám přejeme hezké Vánoce a braňme a milujme své rodiny, své přátele, svůj národ i svou vlast.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Psali jsme:

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Vánocům.