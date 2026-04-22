Hospodářská komora podporuje prodloužení přechodného režimu pro Národní geoportál

22.04.2026 13:21 | Tisková zpráva
Hospodářská komora oceňuježe návrh novely stavebního zákona prodlužuje přechodné období, umožňující využívání alternativních řešení v rámci tzv. „bypassu“ digitalizace u Národního geoportálu územního plánování až do 30. června 2027.

Podle HK ČR je tento krok nezbytný pro zachování právní jistoty v procesech územního plánování. Hospodářská komora na riziko „tvrdého“ konce přechodného období opakovaně upozorňovala už dříve a požadavek na prodloužení platnosti alternativních postupů vznesla také vůči tehdejšímu ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že digitalizační řešení nebude možné včas stabilně zvládnout v praxi. Bez přijetí novely by přechodné období pro práci s Národním geoportálem skončilo k 30. červnu 2026, což by od 1. července 2026 mohlo vyvolat vážné praktické komplikace při používání nástrojů a výstupů, na něž v praxi navazuje příprava a posuzování investičních záměrů.

„Po nepovedeném startu digitalizace stavebního řízení je potřeba, aby záchranná mise pokračovala. Stát musí vytvořil dostatečný časový prostor pro nezbytné úpravy Národního geoportálu a zároveň zajistit, aby neodstřihl od funkčních postupů ty, kdo s tímto systémem každý den pracují. Prodloužení přechodného režimu dává čas na úpravu požadavků a na stabilizaci Národního geoportálu tak, aby územní plánování a související procesy fungovaly bez výpadků,“ uvedl Zdeněk Zajíček, prezident HK ČR.

HK ČR zdůrazňuje, že stabilní a předvídatelné fungování územně plánovacích nástrojů je kriticky důležité pro investory, stavebníky i celý dodavatelský řetězec. Nejistota v práci s územně plánovacími daty a v digitálních nástrojích se totiž rychle promítá do praxe: do přípravy projektů, prověřování souladu záměrů s územní dokumentací, do harmonogramů povolování i do financování.

„Pro investory je rozhodující předvídatelnost pravidel a kontinuita procesů. Pokud by došlo k ‘tvrdému’ konci přechodného režimu bez připravené a odladěné náhrady, znamenalo by to reálné riziko zpoždění přípravy projektů, posunů v harmonogramech a v důsledku i růstu nákladů. V dnešní situaci je třeba postupovat pragmaticky: digitalizaci opravovat, ale zároveň neohrozit běžící praxi,“ doplnila ředitelka úseku legislativy, práv a analýz komory Lenka Janáková.

Hospodářská komora proto apeluje na co nejrychlejší projednání návrhu v Poslanecké sněmovně, a to včetně možnosti schválení už v prvním čtení. Návrh počítá s účinností dnem následujícím po vyhlášení, což HK ČR považuje za přiměřené s ohledem na naléhavý veřejný zájem na zachování právní jistoty v územním plánování.

HK ČR zároveň vyjadřuje očekávání, že projednání bude věcné a hladké napříč politickým spektrem, protože jde o technickou změnu, která má zabránit dalšímu prohlubování problémů po předchozím nezvládnutém spuštění digitalizace a vytvořit prostor pro funkční úpravy systému.

Psali jsme:

Hospodářská komora: Krize na Blízkém východě dopadá na více než 93 procent českých firem negativně
Hospodářská komora: Byrokratická zátěž z EU stále roste, jen loni přijal Brusel 2553 nových předpisů
Hospodářská komora: Exportéry trápí i chronické strukturální problémy evropské ekonomiky
Hospodářská komora: Vítáme postup státu proti nelegální práci a zastřenému zaměstnávání

