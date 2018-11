I za sto let existence československého letectva je mezi piloty pevné pouto

Československé letectvo si v těchto dnech připomíná sto let od svého vzniku. Spolek Český svaz letectví dnes při této příležitosti uspořádal v Domě armády Praha slavnostní shromáždění, jehož součástí bylo předání pamětních medailí osobnostem z tohoto oboru.

Během akce, nad níž převzal záštitu náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly MO Antonín Rada, zazněla řada projevů. Ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů, brigádní generál František Ridzák, například připomněl začátky našeho vojenského letectví včetně odkazu pro dnešní generaci: „Za sto roků se mnoho změnilo nejen v našem státě, ale i v letectvu. Co se však nezměnilo, je pevné pouto vojenských pilotů i ostatních příslušníků vzdušných sil k jejich profesi,“ řekl generál Ridzák.

Přátelské vztahy mezi letci z Čech a ze Slovenska

Ředitel odboru dohledu nad vojenským letectvím MO plukovník gšt. Lubomír Sitta si pochvaloval přátelské vztahy mezi českými a slovenskými letci, na nichž nic nezměnilo ani rozdělení republiky v roce 1993. To ocenil i velitel slovenských vzdušných sil generálmajor Lubomír Svoboda, který se v projevu věnoval i současnému stavu vojenského letectva na Slovensku.

Československé letectvo bylo podle historiků založeno 30. října 1918, kdy letečtí důstojníci rakousko-uherské armády českého původu ustanovili v Praze Letecký sbor Československé armády. V počátcích měl k dispozici pouze několik letadel, další stroje dodali spojenci nebo vyrobily továrny Letov, Aero, Avia a později Praga. Českoslovenští letci se proslavili během druhé světové války, zapojili se například do bojů ve Francii, Velké Británii nebo v Sovětském svazu. Osud těch, kteří bojovali na Západě, patří k nejtemnějším stránkám našich dějin. Řada jich prošla vězením, tábory nucených prací či byla jinak pronásledována.

Nastává další etapa činnosti svazu letců

Podobný úděl stihl také svaz letců. Od svého vzniku v roce 1918 existoval do dneška jen celkem 57 let, umlčen byl 43 let. Podle současného předsedy Českého svazu letectví Oldřicha Pelčáka nyní nastává další etapa činnosti svazu: „Naše členská základna se pomalu rozšiřuje, dnes máme skoro devět set členů. Musíme se především zaměřit na práci s mládeží a připomínání leteckých tradic,“ uvedl s tím, že chce také více spolupracovat s leteckým průmyslem, leteckými muzei a příslušnými resortními odbory.

V závěru slavnostního shromáždění byly třem desítkám lidí předány pamětní medaile. Ocenění převzal mj. Vladimír Remek, bývalý vojenský pilot a československý kosmonaut, bývalí či současní velitelé leteckých základen a vzdušných sil a další osobnosti.

Psali jsme: Ministr Metnar předložil vládě čtyři veřejné zakázky za 4,7 miliardy Čeští vojáci navrátilí z Afghánistánu zapíjeli v hospodě padlé kamarády. Skončilo to rvačkou. A zde je důvod Babiš vyloučil stažení vojáků z Afghánistánu Vojenská policie vyšetřuje únik informací o tajné operaci vojáků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva