ICOMOS: Novela stavebního zákona může ohrozit památky UNESCO i mezinárodní reputaci Česka

Podle odborníků může návrh vést k nevratnému poškození architektonického, urbanistického, archeologického i krajinného dědictví České republiky, včetně památek zapsaných na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Komitét o tom informoval v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše. Žádá o standardní připomínkové řízení, které by nebezpečné vady novely stavebního zákona pomohly odstranit.
ČNK ICOMOS v otevřeném dopise předsedovi vlády varuje zejména před plošným rušením ochranných pásem památkových rezervací a zón a před přesunem klíčových kompetencí památkové péče na stavební úřady. Tyto změny podle ICOMOS výrazně oslabují dosavadní systém ochrany kulturních hodnot a jsou v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.
Kdo je vinen současnou situací?
„Zrušení ochranných pásem bez náhrady je jednou z největších hrozeb. Právě tato pásma dlouhodobě chrání panoramata historických měst, jejich siluety a vztah k okolní krajině. Nejde o brzdu rozvoje, ale o nástroj kvality,“ říká doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., prezident ČNK ICOMOS.
Podle ICOMOS, který je poradním orgánem Centra světového dědictví UNESCO (World Heritage Centre) je návrh obzvlášť problematický v kontextu památek UNESCO. Ochranná pásma v českém právu zároveň plní funkci tzv. nárazníkových zón, jejichž existence je podmínkou zápisu lokalit na Seznam světového dědictví. Jejich oslabení či zrušení může vést až k zařazení památek na Seznam světového dědictví v ohrožení. „Upozorňujeme, že tato změna bezprecedentně ohrozí zejména naše nejcennější kulturní dědictví – památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, avšak nejen je,“ dodává prezident ČNK ICOMOS.
„Navrhované změny mohou Českou republiku vystavit vážnému mezinárodnímu riziku. O to paradoxnější je, že Česko bylo nedávno poprvé v historii zvoleno do Výboru pro světové dědictví UNESCO,“ upozorňuje Horáček.
ČNK ICOMOS zároveň upozorňuje, že novela neprošla standardním připomínkovým řízením a že některé zásadní zásahy do památkového zákona nejsou v důvodové zprávě vůbec odborně odůvodněny. Organizace také varuje před oslabením role Národního památkového ústavu a nahrazováním jeho odborných stanovisek ad hoc posudky jednotlivců.
Také zdůrazňuje, že nezpochybňuje potřebu zjednodušení stavebního řízení, varuje však před tím, aby bylo dosaženo na úkor ochrany kulturního dědictví. Připomíná také závazky plynoucí z Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a mezinárodních úmluv. „Jsme připraveni se aktivně zapojit do připomínkování tak, aby Česká republika nepřijala legislativu, která by ohrozila její kulturní bohatství i důvěryhodnost v zahraničí,“ uzavírá prezident ČNK ICOMOS.
Otevřený dopis premiérovi:
