Belgický premiér položil zakázanou otázku ohledně Ruska

15.03.2026 12:34 | Zprávy
autor: Alena Kratochvílová

Belgický premiér Bart De Wever volá po zavření dohody s Ruskem. Další pokračování ve válce podle něj nemůže vést k vítězství Ukrajiny, ne bez podpory Spojených států, a Evropa aktuálně konflikt prohrává. Evropští lídři s ním podle jeho slov souhlasí, jen se to neodvažují říct nahlas.

Foto: Repro: X
Popisek: Belgický premiér Bart De Wever

„Jaký smysl má pokračovat ve válce, když v ní není jasné vítězství?“ vyjádřil se belgický premiér Bart De Wever pro novináře k otázce Ruska a Ukrajiny při příležitosti propagace své nové knihy.

Podle jeho názoru je vítězství Ukrajiny možné jen s plnou podporou USA. Ta však slábne, a proto podle něj není možné Rusko vojensky ani ekonomicky přinutit ke kapitulaci.

„Oficiální linie zní, že budeme pokračovat, dokud Rusko neskloní hlavu. To je však reálné pouze v případě, že máme plnou podporu Spojených států, a ty Ukrajinu vůbec nepodporují. Někdy mám pocit, že jsou blíže Putinovi než Zelenskému,“ řekl De Wever. Prezident Trump skutečně tlačí ukrajinského prezidenta k uzavření dohody s Ruskem.

Belgický premiér se domnívá, že jedinou realistickou možností je uzavření dohody s Ruskem. „Nejsme schopni Putinovi vyhrožovat tím, že pošleme zbraně na Ukrajinu. A bez pomoci USA ho také nemůžeme ekonomicky udusit,“ uvedl. Při vyjednávání o dohodě ovšem podle něj Evropská unie nezíská místo u jednacího stolu a dohoda pro ni pravděpodobně příliš výhodná nebude.

Už teď podle něj Evropa prohrává. Z války nyní těží hlavně USA a Čína, vzhledem k tomu že Američani prodávají zbraně a Čína nakupuje levné ruské suroviny. Západ se od ruského plynu a ropy distancuje.

Belgický premiér De Wever proto navrhuje normalizaci vztahů s Ruskem. „Získáme tak opět přístup k levné energii. To je zdravý rozum,“ prohlásil.

Ukrajina by dle De Wevera měla zůstat samostatná a „být přijata do evropské rodiny“.  Západ podle něj ale není dostatečně jednotný, aby mohl Putina k něčemu donutit. Dodává, že mnozí evropští lídři s ním (s Weverem) soukromě souhlasí, ale veřejně to neříkají, protože se obávají obvinění z proruských postojů.

„Vytváříte dojem, že zrazujete Ukrajince, ale je to nepříjemná pravda. Přesto vás okamžitě obviní, že jste v Putinově kapse. A nikdo nechce být zařazen do této škatulky,“ uvedl De Wever, cituje server VRT NEWS.

De Wever také dříve odmítl použití zmražených ruských aktiv k financování půjčky Ukrajině.

Na apel belgického premiéra, že by Evropská unie měla ukončit válku s Ruskem, upozornil na X také norský politolog a expert na ruskou zahraniční politiku Glenn Diesen.

Bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt naopak návrh De Wevera rázně odmítl a přirovnal k politice appeasementu v 40. letech minulého století. „Politika appeasementu jako Chamberlain v letech 1939–1940? … To v žádném případě! … Jediným způsobem, jak tuto válku ukončit, je plná podpora Zelenského a ukrajinského lidu!“ napsal na X.

Psali jsme:

„Svinstvo, Putin“. Jak je to se zákonem o neziskovkách, který spustil křik
Fico: Zelenskyj lže a my to dokážeme
Trapné, řekl Fiala o Babišovi u Merze. Zapomněl na vlastní čin
Závažné. Se Zelenským se něco děje. Drulák zná odpověď

 

Další články z rubriky

Zbytečná Letná? Začala urputná snaha dostat lidi na akci

10:05 Zbytečná Letná? Začala urputná snaha dostat lidi na akci

Protest Milionu chvilek proti vládě Andreje Babiše se kvapem blíží. Ale otázka je, kolik se na Letné…