Belgický premiér položil zakázanou otázku ohledně Ruska

„Jaký smysl má pokračovat ve válce, když v ní není jasné vítězství?“ vyjádřil se belgický premiér Bart De Wever pro novináře k otázce Ruska a Ukrajiny při příležitosti propagace své nové knihy.
Podle jeho názoru je vítězství Ukrajiny možné jen s plnou podporou USA. Ta však slábne, a proto podle něj není možné Rusko vojensky ani ekonomicky přinutit ke kapitulaci.
„Oficiální linie zní, že budeme pokračovat, dokud Rusko neskloní hlavu. To je však reálné pouze v případě, že máme plnou podporu Spojených států, a ty Ukrajinu vůbec nepodporují. Někdy mám pocit, že jsou blíže Putinovi než Zelenskému,“ řekl De Wever. Prezident Trump skutečně tlačí ukrajinského prezidenta k uzavření dohody s Ruskem.
Belgický premiér se domnívá, že jedinou realistickou možností je uzavření dohody s Ruskem. „Nejsme schopni Putinovi vyhrožovat tím, že pošleme zbraně na Ukrajinu. A bez pomoci USA ho také nemůžeme ekonomicky udusit,“ uvedl. Při vyjednávání o dohodě ovšem podle něj Evropská unie nezíská místo u jednacího stolu a dohoda pro ni pravděpodobně příliš výhodná nebude.
Už teď podle něj Evropa prohrává. Z války nyní těží hlavně USA a Čína, vzhledem k tomu že Američani prodávají zbraně a Čína nakupuje levné ruské suroviny. Západ se od ruského plynu a ropy distancuje.
Belgický premiér De Wever proto navrhuje normalizaci vztahů s Ruskem. „Získáme tak opět přístup k levné energii. To je zdravý rozum,“ prohlásil.
Ukrajina by dle De Wevera měla zůstat samostatná a „být přijata do evropské rodiny“. Západ podle něj ale není dostatečně jednotný, aby mohl Putina k něčemu donutit. Dodává, že mnozí evropští lídři s ním (s Weverem) soukromě souhlasí, ale veřejně to neříkají, protože se obávají obvinění z proruských postojů.
„Vytváříte dojem, že zrazujete Ukrajince, ale je to nepříjemná pravda. Přesto vás okamžitě obviní, že jste v Putinově kapse. A nikdo nechce být zařazen do této škatulky,“ uvedl De Wever, cituje server VRT NEWS.
De Wever také dříve odmítl použití zmražených ruských aktiv k financování půjčky Ukrajině.
Na apel belgického premiéra, že by Evropská unie měla ukončit válku s Ruskem, upozornil na X také norský politolog a expert na ruskou zahraniční politiku Glenn Diesen.
"Since we are not able to threaten Vladimir Putin by supplying weapons to Ukraine, and we cannot strangle it economically without the support of the United States, there is only one way left — to…
Bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt naopak návrh De Wevera rázně odmítl a přirovnal k politice appeasementu v 40. letech minulého století. „Politika appeasementu jako Chamberlain v letech 1939–1940? … To v žádném případě! … Jediným způsobem, jak tuto válku ukončit, je plná podpora Zelenského a ukrajinského lidu!“ napsal na X.
Appeasement like Chamberlain in 1939-1940 ?…no way ! …full support for Zelenskyy and the Ukrainian people is the only way to end this war !— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 14, 2026
https://t.co/AvJGF3OyGH
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
