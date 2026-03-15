CIA četla mé zprávy. Tucker Carlson přišel se skandálním obviněním

15.03.2026 11:22 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Americký novinář Tucker Carlson tvrdí, že se ho americká tajná služba CIA snaží inkriminovat kvůli jeho kontaktům s Íránem. „Četli moje zprávy,“ říká. Vyšetřování ovšem dle jeho názoru slouží jen jako nástroj k zastrašení. Zpravodajské služby podle Carlsona využívají podobné kauzy jako záminku ke sledování amerických občanů.

Foto: Repro X
Popisek: Americký moderátor Tucker Carlson

Tucker Carlson ve videu na sociální síti X sdílí své podezření, že CIA jeho zprávy četla proto, aby mohla připravit trestní oznámení pro ministerstvo spravedlnosti. A za jaký zločin? Podle jeho slov jen proto, že mluvil s lidmi v Íránu, a že představitelům zpravodajské služby se nemusí líbit jeho názor na Izrael. Podle Carlsona by se to dle všeho mělo vykládat jako porušení zákona o zahraničních agentech.

„Z právního hlediska si myslím, že ten případ je absurdní,“ uvedl Carlson s tím, že se obvinění neobává. To hned z několika důvodů.

„Zaprvé, nejsem agentem cizí mocnosti. Na rozdíl od mnoha lidí, kteří komentují americkou politiku, jsem loajální pouze k jediné zemi, a tou jsou Spojené státy, a nikdy jsem nejednal proti nim,“ sdělil Carlson.

Zadruhé uvedl, že nikdy nepřijal peníze od zahraniční vlády. Navíc, mluvit s lidmi po celém světě a zjišťovat informace je náplní jeho práce a nepovažuje to za nic nelegálního. „Tím se živím a nehodlám s tím přestat,“ dodal.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 13994 lidí
Kroky CIA ovšem nepovažuje za překvapivé.

Dle jeho názoru zkrátka státy v době války mají tendenci být autoritářštější. „To je povaha války. Lidé umírají, v sázce je hodně. Takže je mnohem menší tolerance k jakémukoli nesouhlasu v domovině,“ poznamenal novinář a poukázal na ironii toho, že USA vedou válku ve jménu svobody, ale v USA je svobody „čím dál méně“.

Carlson v souvislosti s tím zkritizoval také americké zpravodajské služby. CIA podle něj špehuje americké občany USA bez dostatečného důvodu. Podání trestního oznámení může sloužit jako záminka k získání povolení ke špehování.

Cílem CIA ovšem podle Carlsona není samotné trestní řízení, ale snaha dostat informaci o údajném vyšetřování do médií.

„Hlavním důvodem, proč to dělají, je prozradit médiím existenci vyšetřování a poté ponížit a zastrašit osoby, proti nimž je tato operace vedena,“ vysvětlil Carlson s tím, že už se mu to stalo několikrát. Příkladně uvedl, že se mu podobné věci děly v době, kdy se snažil o rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Mnoho z toho, co se v této zemi děje, se odehrává v zákulisí. Něco z toho je legální, něco ne,“ dodal Carlson.

Tucker Carlson je americký novinář. Do roku 2023 působil na stanici Fox News a v únoru 2024 natočil rozhovor s Vladimirem Putinem.

 

Zdroje:

https://t.co/XgoluHw8EG

https://twitter.com/TuckerCarlson/status/2032954928977818069?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , USA , CIA , kriminalizace , zpravodajské služby , Carlson , inkriminace

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Obáváte se podobných zásahů zpravodajských služeb v Česku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Doprava

Vy se věčně oháníte tím, jak je v Praze skvěle řešeno MHD. Uvědomujete si, že doprava v Praze není jen MHD? Co jste udělal proti kolonám nebo třeba pro lepší dostupnost parkování? Navíc i to MHD má trhliny – třeba stavba metra D.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

