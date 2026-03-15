CIA četla mé zprávy. Tucker Carlson přišel se skandálním obviněním

Tucker Carlson ve videu na sociální síti X sdílí své podezření, že CIA jeho zprávy četla proto, aby mohla připravit trestní oznámení pro ministerstvo spravedlnosti. A za jaký zločin? Podle jeho slov jen proto, že mluvil s lidmi v Íránu, a že představitelům zpravodajské služby se nemusí líbit jeho názor na Izrael. Podle Carlsona by se to dle všeho mělo vykládat jako porušení zákona o zahraničních agentech.
„Z právního hlediska si myslím, že ten případ je absurdní,“ uvedl Carlson s tím, že se obvinění neobává. To hned z několika důvodů.
„Zaprvé, nejsem agentem cizí mocnosti. Na rozdíl od mnoha lidí, kteří komentují americkou politiku, jsem loajální pouze k jediné zemi, a tou jsou Spojené státy, a nikdy jsem nejednal proti nim,“ sdělil Carlson.
Zadruhé uvedl, že nikdy nepřijal peníze od zahraniční vlády. Navíc, mluvit s lidmi po celém světě a zjišťovat informace je náplní jeho práce a nepovažuje to za nic nelegálního. „Tím se živím a nehodlám s tím přestat,“ dodal.
Dle jeho názoru zkrátka státy v době války mají tendenci být autoritářštější. „To je povaha války. Lidé umírají, v sázce je hodně. Takže je mnohem menší tolerance k jakémukoli nesouhlasu v domovině,“ poznamenal novinář a poukázal na ironii toho, že USA vedou válku ve jménu svobody, ale v USA je svobody „čím dál méně“.
Carlson v souvislosti s tím zkritizoval také americké zpravodajské služby. CIA podle něj špehuje americké občany USA bez dostatečného důvodu. Podání trestního oznámení může sloužit jako záminka k získání povolení ke špehování.
Cílem CIA ovšem podle Carlsona není samotné trestní řízení, ale snaha dostat informaci o údajném vyšetřování do médií.
„Hlavním důvodem, proč to dělají, je prozradit médiím existenci vyšetřování a poté ponížit a zastrašit osoby, proti nimž je tato operace vedena,“ vysvětlil Carlson s tím, že už se mu to stalo několikrát. Příkladně uvedl, že se mu podobné věci děly v době, kdy se snažil o rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
„Mnoho z toho, co se v této zemi děje, se odehrává v zákulisí. Něco z toho je legální, něco ne,“ dodal Carlson.
Tucker Carlson je americký novinář. Do roku 2023 působil na stanici Fox News a v únoru 2024 natočil rozhovor s Vladimirem Putinem.
When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime. pic.twitter.com/XgoluHw8EG— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 14, 2026
