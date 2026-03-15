Mašek (ANO): Tak ještě nějaká výzva ze střechy a další pytel

15.03.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k argumentaci předsedy STAN Rakušana k zákonu na kontrolu neziskovek

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Koukám, že Vít Rakušan zase vytahuje svoji starou a už dost ohranou kartu – Rusko a Putin. Jeden by už skoro čekal, že se zase někde objeví vyvěšené pytle, aby bylo o čem psát. Pan poslanec Rakušan je rád středem pozornosti. A do toho samozřejmě nastupuje obvyklý orchestr novinářů ze Seznamcz. Ti předvádějí přesně to, co od nich veřejnost v posledních letech vidí stále častěji, manipulaci, překrucování a titulky, jejichž hlavním cílem je vyvolat emoce.

To, že realita úplně jiná … kdo by to řešil! Podle nich a podle pana poslance Víta Rakušana je připravovaný návrh zákona „po vzoru Ruska“. Kdyby to nebylo tak absurdní, člověk by se tomu snad i zasmál. Bohužel nad tím spíš jen nevěřícně kroutím hlavou.

Opravdu by mě zajímalo, jak může něco takového vůbec vzniknout v hlavě poslance Parlamentu České republiky. Pokud má ten návrh nějaký skutečný vzor, pak je to legislativa, která funguje v USA už od roku 1938. Ano, pane poslanče Rakušane, ve Spojených státech, nikoliv v Rusku.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Podobný zákon existuje také v Izraeli. Jsou to fakta, která vám mohou vaši asistenti během několika minut dohledat. Jenže to by je někdo musel chtít dohledat a ověřit, že? A to by možná znamenalo trochu víc práce.

Takže se tady nabízí několik naprosto jednoduchých otázek:

  • Proč vám tak strašně vadí transparentnost financování neziskových organizací?
  • Čeho se vlastně bojíte, otevřených informací, odkud tečou peníze?
  • A proč se místo věcné debaty pořád dokola rozehráváte hysterické strašení Ruskem a Putinem?
  • Proč záměrně vytváříte dojem, že jde o „ruský model“, když je inspirace zcela jinde?

Naše vláda to lidem slíbila v programovém prohlášení, zprůhlednit financování nestátních neziskových organizací. Nic víc, nic míň. Transparentnost. Přehled. Otevřenost. Je na tom snad něco špatného?

Možná to někomu zní jako revoluční myšlenka, protože v posledních letech nebylo zrovna zvykem programové prohlášení vlády skutečně plnit. My ho ale plnit budeme. Upřímně mě fascinuje, s jakou vervou se proti tomu někteří politici a část médií staví. Místo věcné diskuse znovu přichází strašení, nálepky a teatrální výstupy.

Tak jen doufám, že pan poslanec Vít Rakušan tentokrát na budovu sněmovny zase nepověsí nějaký pytel. To lhaní, překrucování a rozeštvávání už začíná být opravdu únavné. A pokud v tom chtějí pokračovat dál, možná by bylo nejlepší, kdyby s úsměvem odešli tam, kam takové chování patří. Do míst, kam slunce opravdu nesvítí!

