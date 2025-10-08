Intenzivnější dialog na VŠKK o proměně marketingového vzdělávání v době AI

08.10.2025 8:08 | Tisková zpráva

Svět marketingových komunikací prochází bouřlivým obdobím změn. AI mění pravidla hry.

Intenzivnější dialog na VŠKK o proměně marketingového vzdělávání v době AI
Foto: pixabay.com
Popisek: Internet - ilustrační foto

Jak na to reagují zaměstnavatelé v oboru? A co na to vzdělávací instituce? To bylo předmětem kulatého stolu, který hostila Vysoká škola kreativní komunikace. „Jde o první krok vyzývající k intenzivnímu dialogu mezi budoucími zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi. Protože dnes, více než kdy jindy, je klíčové být za jedno v tom, jak připravovat mladé lidi do rychle se měnícího světa praxe,“ doplňuje rektorka VŠKK Dana Janovská.

Na půdě Vysoké školy kreativní komunikace se 30. 9. 2025 konal kulatý stůl se zástupci marketingově orientovaných firem, se šéfy komunikačních, mediálních a výzkumných agentur, se zástupci akademické obce i s čerstvými absolventy na téma, jak učit budoucí marketéry a co firmy očekávají od absolventů vysokých škol.

Účastníci se shodli, že mezi klíčové kompetence čerstvých absolventů patří kromě znalostí studovaného oboru i porozumění principům byznysu, analytické, kreativní a kritické myšlení, schopnost se rychle učit novým věcem, schopnost adaptability a odolnosti a v neposlední řadě vášeň pro marketing.

Výsledky diskuze poslouží i pro finální nastavení obsahu nového Brand Management MBA programu VŠKK, který startuje už za týden. S výsledky diskuze seznámil účastníky Konference Brand Management 2025 Josef Vojta, marketingový stratég a lektor na VŠKK.

V závěru zmínil možnosti pokračování diskuze i s využitím výzkumu na toto téma. „Obě strany spolu musí víc mluvit. Ale musí to mít hmatatelný výstup. Každoročně aktualizovaný výzkum očekávání zaměstnavatelů při náboru mladých marketingových talentů může poskytnout školám našeho typu skvělý návod, co učit, a absolventům výrazně zvýšit sebevědomí při hledání práce,“ doplnil Vojta.

Účastníci:
Zástupci zadavatelů reklamy (Štefan Sarvaš, MARS), zástupci komunikačních agentur (Jan Binar, McCann), mediálních (Michal Šeda, MindSquared) a výzkumných agentur (Ján Marjenka, Ipsos), médií (Miroslava Harcegová, BurdaMedia), marketingoví konzultanti (Josef Havelka, Josef Vojta, Petr Majerik), zástupci vysokých škol (Dana Janovská, VŠKK, Tomáš Šula, UTB Zlín, Tereza Janková, PSCC, Lucia Spálová, UCM, Jana Mužíková, VŠKK, Jan Macúch, VŠKK, Michal Kajfosz, VŠKK) i absolventi VŠKK (Aneta Lišková, WMC/GREY, Nela Špechtnerová, Darwin & the Machines, Emma Benková)

autor: Tisková zpráva

