Jana Bobošíková: Česká státnost je naše svoboda. A tu nikdy nedáme

Dnešní vystoupení Jany Bobošíkové, lídryně středočeské kandidátky STAČILO!, se však neslo v duchu Dne české státnosti. „Česká státnost není historický pojem, ale základ naší identity, naší svobody a naší budoucnosti. Bez ní bychom byli jen provincií cizích zájmů,“ uvedla Bobošíková.
Současně varovala před povolební rolí prezidenta Petra Pavla. „Prezident má dvakrát možnost jmenovat premiéra. Výroky Petra Pavla ukazují, že je připraven obejít vůli občanů – vyloučit opoziční hnutí a udržet u moci Fialovu vládu či přibrat STAN a Piráty. To nesmíme dopustit,“ zdůraznila.
Jako klíčový osobní závazek představila Bobošíková reformu zpravodajských služeb. „Nefunkční služby se mění v nástroj moci proti lidem. Navrhujeme redukci na dvě – vojenské zpravodajství a novou Českou informační službu. Jejím úkolem nebude politikaření, ale poskytování pravdivých a včasných informací,“ uvedla. Součástí reformy má být i zavedení generálního inspektora a zákaz šmírování občanů za jejich názory.
Na tiskové konferenci zároveň představila osobní volební vzkaz „Odvaha místo strachu“, který se stal i názvem volebního klipu a knihy shrnující její projevy, texty a rozhovory. Publikace je zdarma dostupná online.
Bobošíková připomněla i setkání s Milošem Zemanem. „Velmi si vážím toho, že se – stejně jako mnoho dalších voličů ANO – vrátil k vlastenecké levici, k hnutí STAČILO!. V den jeho narozenin mu osobně poděkuji,“ uvedla.
Na závěr zdůraznila spolupráci vlasteneckých sil: „SPD a STAČILO! kandidují samostatně, ale spojuje nás cíl obrátit Českou republiku zpět k době klidu a míru. Stejně jako se u Mělníka stékají Vltava a Labe, i naše hlasy musí tvořit jeden silný proud.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV