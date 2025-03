Jihočeský kraj: Den bez telefonů na Gymnáziu J. V. Jirsíka, úspěch, který volá po pokračování

Během přestávek nahradily digitální svět reálné zážitky – studenti si mohli zahrát deskové a karetní hry, ochutnat domácí zákusky a kakao nebo si užít koncert školní kapely, která hrála na hlavním schodišti. Vyučující pak omezili používání telefonů i ve výuce a v některých hodinách se věnovali tématu digitální závislosti. Atmosféra ve škole byla uvolněná, studenti více komunikovali mezi sebou a místo mobilních displejů se soustředili na společné aktivity.

Myšlenka digitálního detoxu zaujala i náměstka hejtmana pro školství Davida Štojdla, který zavítal na gymnázium v rámci svých cest po jihočeských středních školách, kde se osobně seznamuje s řediteli a provozem jednotlivých škol: „Mám obrovskou radost, když vidím studenty, kteří chtějí zkusit něco jiného, než být neustále online. V dnešní době není snadné odložit telefon, ale právě takové iniciativy ukazují, že to jde a že to stojí za to. Na základních školách děti o přestávkách nepustí vůbec telefony z ruky. A toto je skvělý příklad, jak přestávku využít jinak. Ostatní střední školy by se mohly připojit. I když vím, že některé z nich podobný den už dělaly.“

Ředitel školy Jan Ptáčník vysvětlil, že gymnázium jinak používání mobilů neomezuje, a naopak je v některých situacích využívá i při výuce. „Mobily používáme i v hodinách. Studenti nám například dávají přes své telefony zpětnou vazbu na vyučování a my se tak alespoň přesvědčíme, že dávali pozor. Dáme jim jednoduše pár otázek, které se týkaly předmětu výuky. Mobily ve škole nezakazujeme, jsou žáci, kteří je potřebují, aby byli v kontaktu s rodiči kvůli svému zdravotnímu stavu nebo třeba kvůli dopravě domů.“

Pozitivní ohlasy studentů i učitelů vedou k úvahám o rozšíření akce. „Uvažujeme o tom, že příště bychom mohli vyzkoušet celý týden digitálního detoxu. Rádi bychom nabídku aktivit ještě rozšířili o sportovní hry nebo tematické workshopy s odborníky,“ dodal ředitel Ptáčník.