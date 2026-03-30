Jihočeský kraj: Unikátní škola v kraji připravuje žáky na situace, kde jde o život

„To, co tady vidíme, má obrovský smysl. Nejde jen o vzdělávání, ale o přípravu lidí pro reálné situace, kde jde o život. Takové obory chceme maximálně podporovat,“ uvedl náměstek hejtmana David Štojdl. Škola nabízí celkem 13 oborů – pět maturitních a osm učebních – a vzdělává 664 žáků. Dlouhodobě se zaměřuje především na stavební obory, např. maturitní obory Technologie a materiály ve stavebnictví, Technická zařízení budov nebo ekonomicky orientovaný maturitní obor Finanční služby. Úspěšní jsou také žáci učebních oborů, například instalatéři, kominíci, montéři suchých staveb nebo zedníci, kteří se opakovaně účastní celostátních kol soutěží. Vedle toho ale v posledních letech výrazně vyčnívá právě obor požární ochrany.
„Je to náš speciální obor, studují ho žáci s lepším prospěchem ze ZŠ. Většinou jde o žáky, kteří přesně vědí, co chtějí dělat. Často už mají zkušenost z dobrovolných hasičských sborů a je to na nich znát – jsou disciplinovaní, fyzicky zdatní a mají tah na branku,“ doplnil ředitel školy Luboš Kubát. Studium tohoto maturitního oboru připravuje žáky na práci v oblasti požární ochrany, prevence i krizového řízení. Během čtyř let získávají znalosti například z ochrany obyvatelstva, zdolávání mimořádných událostí, zdravotnické přípravy nebo práce s technikou a vybavením hasičů. Ve vyšších ročnících se navíc profilují buď jako technici technické služby, nebo specialisté na požární prevenci. Žáci přitom nezůstávají jen u teorie. Pravidelně absolvují praxe u profesionálních hasičů a účastní se soutěží, kde poměřují síly s vrstevníky z celé republiky. Nedávno například zazářili na republikové soutěži TFA (Toughest Firefighter Alive – „nejtvrdší hasič přežije“) konané v Pardubicích, odkud si přivezli zlaté i bronzové medaile – zlato přitom vybojovali nejen chlapci, ale i děvčata. Právě rostoucí zájem dívek o tento obor je zajímavostí posledních let. V letošním prvním ročníku dokonce tvoří většinu třídy a podle vedení školy se svými výkony plně vyrovnají chlapcům.
„To, že se tady připravují budoucí hasiči v takové kvalitě, je obrovský přínos pro celý region. Diskutovali jsme proto o možnostech podpory do budoucna a uvažujeme například o vytvoření odpovídajícího zázemí pro jejich výcvik, které by žákům umožnilo ještě kvalitnější přípravu,“ doplnil náměstek hejtmana David Štojdl. Absolventi oboru podle něj mají široké uplatnění – míří k hasičskému záchrannému sboru, do firem jako specialisté na požární prevenci nebo pokračují ve studiu na vysokých školách. V životě se ale neztratí ani absolventi dalších oborů, ať už ve stavebnictví, službách nebo technických profesích.
„Naším cílem je dát žákům nejen vzdělání, ale i co nejlepší podmínky pro jejich budoucí profesi. Spolupracujeme s odborníky z praxe a snažíme se výuku co nejvíce přiblížit reálnému prostředí,“ uzavřel ředitel školy Luboš Kubát.
Škola zároveň úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem i dalšími partnery a podílí se na organizaci velkých akcí. V nejbližší době se zde uskuteční mistrovství republiky v požárním sportu za účasti jedenácti škol. Návštěva tak potvrdila, že škola představuje moderní vzdělávací centrum, které propojuje tradiční řemesla, technické obory i specifickou přípravu budoucích záchranářů – lidí, kteří budou jednou stát v první linii.
