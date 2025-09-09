Jihomoravský kraj: Šikana není tabu. Kraj ukáže dětem cestu, jak ji řešit

09.09.2025 16:26 | Tisková zpráva

Jihomoravský kraj prostřednictvím Vzdělávacího institutu pro Moravu (VIM) spouští novou etapu kampaně Těžká hlava, tentokrát zaměřenou na šikanu.

Jihomoravský kraj: Šikana není tabu. Kraj ukáže dětem cestu, jak ji řešit
Foto: kr-jihomoravsky.cz
Popisek: Jihomoravský kraj - logo

Cílem je ukázat dětem a studentům, jak se zachovat, pokud šikanu uvidí, a jak mohou pomoci svým spolužákům. „Stále se ukazuje, že šikana je velký problém. Chceme, aby děti věděly, že na to nejsou samy. Tohle je jen jedna z cest, jak můžeme obětem pomoci a šikaně předcházet,“ říká radní Jihomoravského kraje pro vzdělávání Karel Jurka.
 
Kromě komunikace směrem k žákům připravuje VIM i vzdělávací akce pro pedagogy. „Proškolíme učitele, jak mají s obětí mluvit, jak šikanu správně řešit, jak pracovat s třídním kolektivem, a především jak jí předcházet. Díky finanční podpoře Jihomoravského kraje nabízíme tyto kurzy školám zdarma,“ doplňuje ředitelka VIM Leona Sapíková.
 
Hlavní část kampaně proběhne online. Videa a rady pro děti se objeví na TikToku a Instagramu. „Jdeme tam, kde děti tráví nejvíc času. Naše videa jim ukážou, jak se zachovat, kde hledat pomoc a že v tom nejsou samy,“ uvádí manažer projektu Marek Šoška.
 
Do škol zároveň zamíří plakáty a tištěné materiály. V říjnu pak VIM uspořádá odbornou konferenci pro ředitele škol a pedagogy, a to symbolicky u příležitosti Mezinárodního dne duševního zdraví. Konference naváže na online kampaň a nabídne školám odborné nástroje, jak se šikanou pracovat dlouhodobě.

Článek obsahuje štítky

děti , kraj Jihomoravský , školství , šikana , TZ

autor: Tisková zpráva

