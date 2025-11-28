Kdo místo Turka na zahraničí? U Motoristů víří tato jména

Motoristé sobě se v rámci probíhajících jednání o sestavení vlády pokusili najít cestu, jak urovnat spor kolem nominace Filipa Turka. Původně měl Petr Macinka zamířit na Ministerstvo životního prostředí a Turek na zahraničí, avšak právě Turek narážel na silný odpor prezidenta Petra Pavla. Ten klade největší důraz na obsazení resortů spadajících do jeho pravomocí – tedy zahraničí a obrany. Motoristé proto nabídli obrácenou variantu: Macinka by zamířil na diplomacii a Turek by přešel na životní prostředí, tedy na méně citlivý resort, u kterého Motoristé doufali, že by u prezidenta narazili na menší odpor.
Nakonec se ale ukazuje, že pro Pavla je Turek nepřijatelný nejen na zahraničí, ale i ve vedení životního prostředí. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš po jednání na Hradě uvedl, že prezident Petr Pavel argumentuje právními pochybnostmi kolem. „Pan prezident má nadále problém s panem Turkem, a to z právních důvodů,“ řekl pravděpodobný příští premiér.
Když se na Filipa Turka na podzim objevily kauzy ohledně jeho příspěvků na sociálních sítích, začalo se v zákulisních debatách přetřásat i jméno poslance Karla Berana. Motoristé jej mohli na zahraničí teoreticky postavit jako odborně silnou alternativu – Beran je zkušený diplomat, který dříve působil v jižní Evropě a Latinské Americe. Pro Hrad by navíc byl dobře čitelný, protože jej ze společného působení na ministerstvu zahraničí dobře zná prezidentův poradce Petr Kolář. Jak ale uvádí podle serveru iROZHLAS.cz zdroj z Motoristů, Beranovo jméno rezonuje spíše v okolí prezidenta než uvnitř samotné strany. Sám Beran navíc o ministerský post podle všeho nestojí a dává přednost roli řadového poslance.
Dalším jménem, které se v posledních dnech podle informací iROZHLASU.cz objevilo mezi Hradem, Motoristy a předsedou ANO, je Jan Sechter. Bývalý velvyslanec v Polsku a Rakousku a následně poradce předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka pro Evropskou unii a zahraniční vztahy patří k respektovaným kariérním diplomatům. Od července 2020 do března 2022 působil jako náměstek ministra dopravy v éře Karla Havlíčka (ANO) a krátce také Martina Kupky (ODS). V roce 2022 kandidoval za Motoristy do pražského zastupitelstva a jeho jméno se nyní zmiňuje i v debatách o obsazení pozice náměstků.
Ačkoli Motoristé by pro zahraniční resort našli podle zdroje obeznámeného se situací více možných jmen, situace u životního prostředí byla uvnitř strany mnohem jednoznačnější. Pokud by museli ustoupit i z toho, že tam postaví Filipa Turka, chtěli by tento resort svěřit Petru Macinkovi, resort zahraničí by buď po přechodnou dobu řídil také, anebo by Hradu vyšli vstříc a navrhli by někoho jiného.
Podle všeho Hrad nyní nevnímá předložený seznam ministrů jako konečný. Z prezidentské kanceláře zároveň zaznívá, že primárním partnerem pro debatu o vznikající vládě je předseda ANO Andrej Babiš. Šéf Motoristů přitom opakovaně uvedl, že nerozumí tomu, jaké „právní důvody“ mají prezidentovi na Filipu Turkovi vadit, protože podle hnutí je Turek bezúhonný.
Z Babišových poznámek, jež zachytili fotografové při jednání na Hradě, má údajně vyplývat, že hlava státu má problém především s Turkovým vlastním chováním i s nejasnostmi kolem jeho majetku. Zmíněna byla Turkova rychlá jízda po dálnici, kterou se chlubil na sociálních sítích. Dále jeho výroky během výročí 17. listopadu, a že podle serveru může být problematické, že na jedné z demonstrací reagoval na účastníka slovy o „zahajlování do ksichtu“. Další pochybnosti se podle informací redakce Publica.cz týkají Turkových majetkových poměrů – údajně nevysvětlil původ části svého majetku – a také dvou staveb, které má mít postavené bez platného stavebního povolení.
Petr Macinka oznámil, že se chce s prezidentem sejít v co nejbližším termínu a vyjednat setkání ještě tento týden. Podle dostupných informací k tomu ale zřejmě nedojde a ministři nominovaní Motoristy přijdou v harmonogramu hradních schůzek na řadu až mezi posledními, pravděpodobně v týdnu od 8. prosince. V aktuálním rozložení nominací Motoristé stojí za čtveřicí jmen: Macinka na zahraničí, Turek na životní prostředí, Šťastný na sport a Klempíř na kulturu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská