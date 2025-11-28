Předvánoční šok. 2195 korun za kilo cukroví srazilo Čechy do kolen

28.11.2025 14:58 | Reportáž

Rohlíčky a pracny, ať to doma zavoní. Ale je to všechno tak drahé, cukroví, stromeček, kapr, dárky… I to jsme si vyslechli v jihočeských ulicích. Prošli jsme sociální sítě a našli nabídku domácího cukroví, například za 580 korun za kilo, ale také třeba za 1 100 korun. Podívali jsme se i na nabídky vyhlášených cukráren. „Ta cena je šílená,“ objevilo se mimo jiné pod jednou z nich. Obrátili jsme se i na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Předvánoční šok. 2195 korun za kilo cukroví srazilo Čechy do kolen
Foto: Zuzana Bednářová
Popisek: Vánoční kolekce cukroví.

Nabízím domácí cukroví, vše z másla, cena 870 korun. Nechce se vám, nebo nestíháte péct? Jsem tady pro Vás. Cena za kilo 800. Takové a podobné inzeráty v některých případech snad už na přelomu září a října plní sociální sítě. Nejnižší cena, kterou jsme našli, byla 580 korun za kilo. Naopak nejvyšší za 1 100.

„Už nevědí, co by za to chtěli. Nikdo! V obchodech, trhovci, všichni. Takže zase jen pro bohaté,“ netajil rozhořčení pán, kterého jsme potkali před jedním z obchodů v Českých Budějovicích.

Našli jsme ale i zastánce „prodejců“. „Když si vezmete, kolik dnes stojí suroviny, máslo, ořechy… Tak mi to zase tak přehnané nepřijde. K tomu energie, práce… Ano, je to hodně, ale jak říkám, je nutné si to všechno spočítat,“ byla smířlivá žena, kterou jsme oslovili nedaleko českobudějovického náměstí. Představila se jako Martina Vávrová a byla nakonec jediná, kdo nám řekl celé jméno.


(FOTO: Zuzana Bednářová)

Hlavně starší lidé pak s námi mluvili o tom, že si raději budou péct sami.

„Rohlíčky a pracny. To voní nejvíc. Ale je to všechno tak drahé, cukroví, stromeček, kapr, dárky…“ vyslechli jsme například od dvojice důchodců v Jindřichově Hradci.

„Hanba by mě fackovala, že bych si nechala napéct. V naší rodině se vždycky peklo. Maminka dokonce 12 i více druhů. Já jich dělám alespoň šest. Pekla bych víc, ale při dnešních cenách másla a vůbec všeho, to není možné. Zajímavé, že dříve na to tak nějak bylo,“ trochu se rozčílila další starší paní, taktéž v Jindřichově Hradci.

Psali jsme:

Vánočku koupit, nebo upéct? Spočítali jsme vám to
Budete péct? Pozor, nejde jen o ceny: Cukr z Ukrajiny a Bulharska. Ale něco tu nehraje
„Hrůza, děs a běs!“ Vánoce při pečení cukroví zhořkly. Stačil pohled na cenovky
1250 Kč?! To jsme neměli dělat. Šli jsme se ptát na cukroví

Kilo cukroví ve vyhlášené pražské cukrárně? Přes dva tisíce korun

Nakoukli jsme i na stránky některých vyhlášených cukráren. Například v jedné velmi známé pražské jsme objevili kilo cukroví za 2 195 korun. Pokud vám stačí jen půl kila, zaplatíte 1 115 korun. Další vyhlášená cukrárna, v Lipně nad Vltavou, pak nabízí kilo za 1 250 korun. A v některých komentářích si to pěkně „slízla“. „To si to upeču raději sama. Taková nehorázná cena!“, „Ta cena je šílená“, „Tvl. Ta cena. Málem mi vypadly oči,“ reagovali někteří lidé například. Bylo ale i dost těch, kteří na cukrárnu pěli chválu. Kilo za 1 130 korun pak nabízí i jedna z oblíbených cukráren v Českých Budějovicích, a to ve variantě číslo jedna. Pokud byste zvolili variantu číslo dvě, kde je méně druhů cukroví, zaplatíte za kilo 770 korun.

Například známá cukrářka Iveta Fabešová pak v Praze nabízí rovnou kurz pečení domácího cukroví, a to za 5 tisíc korun.

Kolekce na stromeček až těsně před Vánocemi

V minulých dnech jsme se zašli podívat i do obchodů, kde už se objevují jak krabičky s vánočním cukrovím, tak i další vánoční pečivo. Viděli jsme například vánoční kolekci cukroví – 700 gramů za 250 korun, skořicové hvězdy – 175 gramů za 70 korun, rohlíčky s vanilkovou příchutí – 250 gramů za 90 korun nebo linecké kytičky s máslem – 250 gramů za stovku. Viděli jsme i vánoční štolu – 750 gramů za 130 korun nebo máslovou štolu – 200 gramů za 75 korun.

A když už jsme tam byli, okoukli jsme i ceny vánočních čokoládových kolekcí na stromeček. Právě jejich ceny, poté, co se objevily na pultech některých obchodů, způsobily docela poprask. Jak se blíží Vánoce, začaly ale postupně zlevňovat. Našli jsme tak například rodinnou kolekci mléčnou 347 gramů, původní cena 419 korun, po slevě 299 korun. Za stejnou cenu byla ve slevě i mléčná kolekce figurková, 348 gramů.

„Snad je to nějaká hra, jestli se někdo chytne hned za tu strašnou cenu? My kolekci už několik let kupujeme pár dní před Vánocemi za cenu, která už, dle mého, vcelku odpovídá,“ usmívala se mladá žena, která stejně jako my zkoumala zmíněné slevy.


(FOTO: Zuzana Bednářová)

Co kontrolují inspektoři ohledně prodeje domácího cukroví?

Ale zpátky k vánočnímu cukroví. Oslovili jsme i Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci s otázkou, jaká jsou pravidla pro prodej domácího vánočního cukroví, které lidi nabízejí například na sociálních sítích.

„Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce má povinnost registrovat se každý výrobce potravin s propagací, a to platí tedy i pro ty, kteří nabízejí vánoční cukroví na internetu. Přičemž je to tedy odpovědnost každé osoby, aby tu svou činnost oznámila na příslušný inspektorát,“ říká tiskový mluvčí Marek Bartík a vysvětluje.

„Zpravidla to funguje tak, že obdržíme podnět ke kontrole. V tu chvíli posuzujeme, zda jde o nabízení potravin z domácí výroby takzvaně organizovaně, to znamená pravidelně, nebo například s aktivní propagací například na internetu nebo na účtech na sociálních sítích. Poté zjišťujeme, zda je kontrolovaná osoba registrovaná. Pokud není, tak ji na tuto povinnost upozorníme,“ říká a dodává. „Zároveň tedy je třeba říci, že pro tento typ kontrolovaných osob platí potravinářská legislativa úplně stejně jako pro ostatní provozovatele potravinářských podniků a v případě porušení předpisů mohou hrozit pokuty od několika tisíc korun až po sta tisíce korun,“ vysvětluje s tím, že k této horní hranici se ale přistupuje spíše výjimečně, například v případech, kdy se problémy opakují.

A co inspektoři při kontrole především kontrolují?

„Inspektoři zpravidla chtějí například vidět oddělenou kuchyň pro výrobu nabízeného zboží. Chtějí vidět, že ta zařízení, která slouží k přípravě potravin, splňují hygienické normy. Zajímá je například původ surovin, doklady o dodržení trvanlivosti, složení nebo alergeny toho zakoupeného zboží,“ vypočítává mluvčí s tím, že je také třeba si dát pozor, aby nedošlo k problému s přepravou, kdy by při zaslání cukroví některým z dopravců mohlo dojít například k porušení teplotních podmínek pro daný typ cukroví.

Psali jsme:

Okradli Čecha o čokoládu Orion, Granko i medvídky Haribo. Úplně legálně
„Dva roky minimálně.“ Odhad nápravy škod po Fialově vládě
Hrozí nebývalé zdražení potravin. Varování: Na to už nebudete mít
Vidlák: Předvolební podvod supermarketů. Bolístky Svěráka a Geislerové

autor: David Hora

