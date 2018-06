KOVO: Do výchovy mladých techniků jsou firmy ochotny investovat

19.06.2018 11:27

Do výchovy mladých techniků na středních školách a odborných učilištích jsou jihočeské firmy ochotny investovat. Chtějí ovšem záruky, že se jim prostředky vložené do moderního vybavení škol „vrátí“ tím, že jejich úspěšní absolventi nastoupí do jejich provozů.