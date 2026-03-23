Kateřina Arajmu rezignovala na funkci generální ředitelky ÚZSVM

23.03.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Mgr. Ing. Kateřina Arajmu ze zdravotních a rodinných důvodů rezignovala na svou funkci ke dni 31. 3. 2026.

Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

„Po pečlivém zvážení jsem se rozhodla ze zdravotních a rodinných důvodů rezignovat na svou funkci. Děkuji zaměstnancům, partnerům ze státní sféry i územně samosprávných celků za dlouholetou úspěšnou spolupráci,“ uvedla Kateřina Arajmu.

„Mé rozhodnutí jakkoli nesouvisí s tzv. bitcoinovou kauzou. Jsem ráda, že i veřejnosprávní kontrola provedená Ministerstvem financí, která byla u ÚZSVM ukončena již v únoru letošního roku, neshledala pochybení,“ doplnila Kateřina Arajmu.

Kateřina Arajmu pracuje na ÚZSVM od října roku 2002, ve funkci generální ředitelky působila od roku 2015. Výsledky činnosti jsou uvedeny v příloze ZDE. Dočasným řízením instituce bude pověřen zástupce generální ředitelky a náměstek pro ekonomiku a investice Radek Ležatka, a to do doby jmenování nového generálního ředitele či ředitelky v souladu s platnou legislativou.

Zdroje:

https://www.uzsvm.gov.cz/katerina-arajmu-rezignovala-na-funkci-generalni-reditelky-uzsvm-1

