Správa železnic: Nejsložitější fáze přestavby pražské Masaryčky

S cílem urychlit přestavbu stanice tak budou vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou.
Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, která po svém dokončení budou sloužit spojům na letiště a do Kladna. Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží, dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice, vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
Výluka spojů od Negrelliho viaduktu umožní, aby celá přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží skončila na konci příštího roku. Výsledkem bude moderní a kapacitní nádraží s novými nástupišti. Nad nimi vznikne unikátní platforma, která propojí stanici s okolními ulicemi a zároveň vytvoří kvalitní odpočinkový prostor v centru metropole.
Přestavba Masarykova nádraží je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří 11 samostatných etap. Hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, nové nádraží v pražských Bubnech a na navazujícím úseku zastávka u Výstaviště.
Vlaky již jezdí také mezi stanicemi Kladno-Ostrovec a Kladno, kde nyní roste nová nádražní budova. Na jaře začala modernizace trati z pražské Ruzyně do Kladna, s patnácti kilometry jde o nejdelší ze všech etap projektu.
