Správa železnic: Nejsložitější fáze přestavby pražské Masaryčky

11.05.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje, dělníci začínají s modernizací kolejí a nástupišť v další části stanice.

Správa železnic: Nejsložitější fáze přestavby pražské Masaryčky
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

S cílem urychlit přestavbu stanice tak budou vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou.

Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, která po svém dokončení budou sloužit spojům na letiště a do Kladna. Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží, dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice, vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 11814 lidí

Výluka spojů od Negrelliho viaduktu umožní, aby celá přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží skončila na konci příštího roku. Výsledkem bude moderní a kapacitní nádraží s novými nástupišti. Nad nimi vznikne unikátní platforma, která propojí stanici s okolními ulicemi a zároveň vytvoří kvalitní odpočinkový prostor v centru metropole.

Přestavba Masarykova nádraží je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří 11 samostatných etap. Hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, nové nádraží v pražských Bubnech a na navazujícím úseku zastávka u Výstaviště.

Vlaky již jezdí také mezi stanicemi Kladno-Ostrovec a Kladno, kde nyní roste nová nádražní budova. Na jaře začala modernizace trati z pražské Ruzyně do Kladna, s patnácti kilometry jde o nejdelší ze všech etap projektu.

Podrobnosti o přípravě dalších úseků jsou na webu ZDE.

Psali jsme:

Správa železnic: Trať na Opavsku bude dolnější proti povodním
Správa železnic otevírá dveře dalším dodavatelům
Správa železnic: Přestavba nádraží v Hradci Králové začíná
Správa železnic: Stavba nejdelší etapy železnice Praha – Letiště – Kladno může začít

 

Zdroje:

https://zeleznicenaletiste.cz

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

doprava , kraj Praha , modernizace , Praha , rekonstrukce , železnice , TZ , správa železnic

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Zbrojení Německa

Nemyslíte, že varovat dnes před německým zbrojením, což dělá vaše strana, není fakt na místě a mohou nás takové výroky poškodit? Ano, historická zkušenost se zbrojením Německa není dobrá, ale nemyslíte, že je dnes Německo jinde, a že je to náš největší obchodní partner, s kterým není dobré si rozház...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomocTělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomoc Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Správa železnic: Nejsložitější fáze přestavby pražské Masaryčky

7:23 Správa železnic: Nejsložitější fáze přestavby pražské Masaryčky

Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje, dělníci začínají s modernizací kolejí a nástupi…