Rajchl (PRO): Přesně tak vypadá Absurdistán

11.05.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zásahu policie proti vyvěšení vlajky Sovětského svazu při oslavách výročí konce druhé světové války v Písku

Rajchl (PRO): Přesně tak vypadá Absurdistán
Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Tohle už vážně není normální. Písecká radnice vyvěsila v rámci oslav osvobození naší země na průčelí své budovy sovětskou a americkou vlajku. Následně bylo vedení města kontaktováno policií, že sovětská vlajka musí pryč, neboť od 1. 1. 2026 vešla v účinnost novela trestního zákoníku zakazující propagaci komunistických symbolů. A tak starosta Písku sundal vlajky obě.

Přesně před těmito absurdními důsledky jsem varoval v době, kdy byla novela trestního zákoníku bývalou pětikoalicí tlačena. Že to z nás udělá Kocourkov. A tak to také dopadlo. V současné době jsme tak jedinou zemí na světě, kde je trestné vyvěsit vlajku Sovětského svazu. A to nikoliv jako propagaci komunismu, nýbrž jako projev vděčnosti za osvobození naší země od nacistické okupace.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 11814 lidí

Takže jsme se ocitli v situaci, kdy je u nás plně legální uspořádat sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který je nástupnickou organizací nacistické Sudetoněmecké strany, jež ruku v ruce s NSDAP vyháněla naše předky z jejich domovů, posílala je do koncentráků a vyhlazovala Židy, Romy a postupně i Slovany, zatímco poděkovat osvoboditelům, kteří nás před tímto vyhlazením zachránili, je trestným činem.

Přesně tak vypadá Absurdistán.

Takže jednak bych chtěl vyjádřit plnou podporu písecké radnici. Vaše gesto je zcela v pořádku a já jsem si jist, že by vás soud nikdy nemohl uznat vinnými ze spáchání trestného činu. A za druhé - jakmile budeme ve Sněmovně projednávat novelu trestního zákoníku, tak navrhnu vyškrtnutí tohoto nesmyslu, společně se zrušením §318a o neoprávněné činnosti pro cizí moc.

Tady totiž nejde o zákaz komunismu či ochranu proti špionáži. Tady jde o potlačení svobody slova a zdravého selského rozumu.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Stíhejte Stanjuru za bitcoin, prověřte Fialu.“ Rajchl naznačil zatajování důkazů
Rajchl (PRO): Opravdu chceme dál tuhle propagandistickou skupinku platit z našich daní?
Rajchl (PRO): Přesně takto se chovají kolaboranti
Rajchl (PRO): Ať nám ty solární barony nenahradí baroni větrní

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

komunismus , válka , výročí , trestní zákoník , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Je normální, aby bylo vyvěšení vlajky Sovětského svazu jako projev úcty osvoboditelům Československa trestným činem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Změna Evropy

Zajímalo by mě, jak přesně to myslíte, že se společná Evropa musí měnit? Tvrdíte, že je třeba posílit konkurenceschopnost, bezpečnost, energetickou odolnost. Nemyslíte ale, že právě v tom ale EU dost selhává a je čím dál slabší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregorová (Piráti): Svlékací aplikace nemají v naší společnosti co dělat

9:20 Gregorová (Piráti): Svlékací aplikace nemají v naší společnosti co dělat

Zákaz svlékacích aplikací potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Rada s Parlamentem v půl pá…