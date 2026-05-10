Rajchl (PRO): Přesně tak vypadá Absurdistán

Tohle už vážně není normální. Písecká radnice vyvěsila v rámci oslav osvobození naší země na průčelí své budovy sovětskou a americkou vlajku. Následně bylo vedení města kontaktováno policií, že sovětská vlajka musí pryč, neboť od 1. 1. 2026 vešla v účinnost novela trestního zákoníku zakazující propagaci komunistických symbolů. A tak starosta Písku sundal vlajky obě.
Přesně před těmito absurdními důsledky jsem varoval v době, kdy byla novela trestního zákoníku bývalou pětikoalicí tlačena. Že to z nás udělá Kocourkov. A tak to také dopadlo. V současné době jsme tak jedinou zemí na světě, kde je trestné vyvěsit vlajku Sovětského svazu. A to nikoliv jako propagaci komunismu, nýbrž jako projev vděčnosti za osvobození naší země od nacistické okupace.
Takže jsme se ocitli v situaci, kdy je u nás plně legální uspořádat sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který je nástupnickou organizací nacistické Sudetoněmecké strany, jež ruku v ruce s NSDAP vyháněla naše předky z jejich domovů, posílala je do koncentráků a vyhlazovala Židy, Romy a postupně i Slovany, zatímco poděkovat osvoboditelům, kteří nás před tímto vyhlazením zachránili, je trestným činem.
Přesně tak vypadá Absurdistán.
Takže jednak bych chtěl vyjádřit plnou podporu písecké radnici. Vaše gesto je zcela v pořádku a já jsem si jist, že by vás soud nikdy nemohl uznat vinnými ze spáchání trestného činu. A za druhé - jakmile budeme ve Sněmovně projednávat novelu trestního zákoníku, tak navrhnu vyškrtnutí tohoto nesmyslu, společně se zrušením §318a o neoprávněné činnosti pro cizí moc.
Tady totiž nejde o zákaz komunismu či ochranu proti špionáži. Tady jde o potlačení svobody slova a zdravého selského rozumu.
JUDr. Jindřich Rajchl
