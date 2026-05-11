Jednání s Ruskem: Padlo jméno. Ale Němci jsou proti

Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko se zdrželo rozsáhlých leteckých a raketových útoků, ale pokračovalo v útocích podél částí fronty, kde jeho síly postupují. „Jinými slovy, ruská armáda na frontě nedodržuje bojový klid. Ani se o to nijak zvlášť nesnaží,“ řekl ve svém večerním projevu a dodal, že ukrajinské jednotky reagují a brání své pozice.
Ukrajinský generální štáb v neděli odpoledne uvedl, že od sobotního začátku dne došlo podél rozlehlé 1200 km dlouhé frontové linie k téměř 210 střetům. Agentura Reuters v této souvislosti oznámila, že informace nebylo možné nezávisle ověřit.
Agentura Reuters upozornila, že ruské ministerstvo obrany v neděli obvinilo Ukrajinu z porušení dohody o příměří s tím, že za poslední den sestřelilo 57 ukrajinských dronů.
Zelenskyj uvedl, že očekává, že USA zaručí výměnu 1000 válečných zajatců z každé strany, která byla součástí dohody.
„Výměna zajatců – 1000 za 1000 – se připravuje a musí proběhnout. Američané převzali odpovědnost za tyto záruky. Ukrajinské koordinační velitelství předalo ruské straně seznamy tisíce válečných zajatců. Při dosažení této dohody o výměně proběhlo americké zprostředkování, a proto očekáváme, že americká strana bude hrát aktivní roli v jejím splnění,“ řekl Zelenskyj v projevu ke spoluobčanům.
Zdá se, že rozhovory o dosažení míru se mohou opět rozběhnout. Zastavily se kvůli íránské válce, kterou rozpoutali Američané a Izraelci útokem na cíle v Íránu. Americký vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví Moskvu „velice brzy“, aby mohli pokračovat v rozhovorech s Ruskem, uvedla v neděli tisková agentura Interfax s odvoláním na kremelského poradce Jurije Ušakova.
Schröderova kancelář se zatím k obsahu Putinovy iniciativy nevyjádřila. V reakci na dotaz Německé tiskové agentury (dpa) pouze uvedla, že bývalý kancléř se „k této záležitosti nevyjádří“. Schröder čelí již léta intenzivní kritice kvůli svým blízkým osobním a ekonomickým vazbám na Rusko.
Bývalý předseda Výboru pro zahraniční věci Michael Roth ve vyjádření pro Tagesspiegel označil Putinovu nabídku za „podvod“.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
