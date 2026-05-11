Jednání s Ruskem: Padlo jméno. Ale Němci jsou proti

11.05.2026 7:40 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že očekává úspěšnou výměnu vězňů s ruskou stranou v rámci příměří, které na 9. až 11. května oznámil prezident USA Donald Trump. Z německé strany zaznělo, jak by bylo možné dojít k příměří v ruské válce na Ukrajině.

Foto: Repro Ukrajinské rádio
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ačkoli má 9., 10. a 11. května platit třídenní příměří, ukrajinská a ruská strana se navzájem obviňují z jeho porušování.

Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko se zdrželo rozsáhlých leteckých a raketových útoků, ale pokračovalo v útocích podél částí fronty, kde jeho síly postupují. „Jinými slovy, ruská armáda na frontě nedodržuje bojový klid. Ani se o to nijak zvlášť nesnaží,“ řekl ve svém večerním projevu a dodal, že ukrajinské jednotky reagují a brání své pozice.

Ukrajinský generální štáb v neděli odpoledne uvedl, že od sobotního začátku dne došlo podél rozlehlé 1200 km dlouhé frontové linie k téměř 210 střetům. Agentura Reuters v této souvislosti oznámila, že informace nebylo možné nezávisle ověřit.

Agentura Reuters upozornila, že ruské ministerstvo obrany v neděli obvinilo Ukrajinu z porušení dohody o příměří s tím, že za poslední den sestřelilo 57 ukrajinských dronů.

Zelenskyj uvedl, že očekává, že USA zaručí výměnu 1000 válečných zajatců z každé strany, která byla součástí dohody.

„Výměna zajatců – 1000 za 1000 – se připravuje a musí proběhnout. Američané převzali odpovědnost za tyto záruky. Ukrajinské koordinační velitelství předalo ruské straně seznamy tisíce válečných zajatců. Při dosažení této dohody o výměně proběhlo americké zprostředkování, a proto očekáváme, že americká strana bude hrát aktivní roli v jejím splnění,“ řekl Zelenskyj v projevu ke spoluobčanům.

Zdá se, že rozhovory o dosažení míru se mohou opět rozběhnout. Zastavily se kvůli íránské válce, kterou rozpoutali Američané a Izraelci útokem na cíle v Íránu. Americký vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví Moskvu „velice brzy“, aby mohli pokračovat v rozhovorech s Ruskem, uvedla v neděli tisková agentura Interfax s odvoláním na kremelského poradce Jurije Ušakova.

Německo v neděli odmítlo návrh Vladimira Putina, že by bývalý kancléř Gerhard Schröder mohl koordinovat rozhovory s Evropskou unií o dosažení mírové dohody na Ukrajině. Z německé strany zaznívá, že pokud svou snahu o dosažení míru myslí vážně, přijde s nabídkou příměří, toto příměří bude dodržovat a bude ho prodlužovat.

Schröderova kancelář se zatím k obsahu Putinovy iniciativy nevyjádřila. V reakci na dotaz Německé tiskové agentury (dpa) pouze uvedla, že bývalý kancléř se „k této záležitosti nevyjádří“. Schröder čelí již léta intenzivní kritice kvůli svým blízkým osobním a ekonomickým vazbám na Rusko.

Bývalý předseda Výboru pro zahraniční věci Michael Roth ve vyjádření pro Tagesspiegel označil Putinovu nabídku za „podvod“.

Zdroje:

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-reports-battlefield-clashes-drone-strikes-despite-ceasefire-2026-05-10/

https://www.tagesspiegel.de/politik/putin-schlagt-vermittlerrolle-vor-was-macht-gerhard-schroder-eigentlich-heute-und-wie-geht-es-ihm-15579819.html

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

