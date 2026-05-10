Vondráček (Svobodní): Věřím, že se dožiju dne, kdy budou emisní povolenky zrušeny

11.05.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k příčinám ekonomického zaostávání Evropy

Vondráček (Svobodní): Věřím, že se dožiju dne, kdy budou emisní povolenky zrušeny
Foto: archiv PL
Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Možná si pamatujete dobu, kdy Evropa vytvářela 95 % toho, co Spojené státy. Dnes je to 65 %. Jedním z důvodů, proč Evropa zaostává, je systém, kterému rozumí jen málokdo, ale platíme ho všichni - emisní povolenky.

Princip je jednoduchý: Brusel rozhodl, kolik CO2 smí Evropa vypustit. Firmy si na to musí kupovat povolenky. Ty se následně obchodují a jejich cena roste. Náklady se pak promítají do cen elektřiny, tepla, výrobků a brzy i pohonných hmot a vytápění domácností v rámci chystaného systému ETS2.

Mezitím čínská nebo americká firma takový náklad často nemá. Hádejte tedy, kde se otevře nová továrna.

Nejde o skutečně tržní mechanismus. Je to drahý byrokratický experiment, který v praxi nesnížil globální emise. Jen je přesunul mimo Evropu - spolu s pracovními místy a průmyslem. Věřím, že se dožiju dne, kdy budou emisní povolenky zrušeny. A budu pracovat na tom, aby ten den přišel co nejdřív.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Vondráček (Svobodní): Lidovci kejhají jak potrefené husy
Vondráček (Svobodní): Prezident Pavel má problém obhajovat pozici české vlády
Vondráček (Svobodní): Dám rozhovor, když moje vyjádření nebude zkreslováno
Vondráček (Svobodní): Prošetřování kauzy Bitcoin nabírá na obrátkách

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

ekonomika , emisní povolenky , Evropa , Svobodní , Vondráček

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jsou emisní povolenky příčinou ekonomického zaostávání Evropy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Zbrojení Německa

Nemyslíte, že varovat dnes před německým zbrojením, což dělá vaše strana, není fakt na místě a mohou nás takové výroky poškodit? Ano, historická zkušenost se zbrojením Německa není dobrá, ale nemyslíte, že je dnes Německo jinde, a že je to náš největší obchodní partner, s kterým není dobré si rozház...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Prezident u nás není šéf armády v americkém stylu

7:17 Mašek (ANO): Prezident u nás není šéf armády v americkém stylu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k složení delegace na summit NATO