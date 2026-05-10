Vondráček (Svobodní): Věřím, že se dožiju dne, kdy budou emisní povolenky zrušeny

Možná si pamatujete dobu, kdy Evropa vytvářela 95 % toho, co Spojené státy. Dnes je to 65 %. Jedním z důvodů, proč Evropa zaostává, je systém, kterému rozumí jen málokdo, ale platíme ho všichni - emisní povolenky.
Princip je jednoduchý: Brusel rozhodl, kolik CO2 smí Evropa vypustit. Firmy si na to musí kupovat povolenky. Ty se následně obchodují a jejich cena roste. Náklady se pak promítají do cen elektřiny, tepla, výrobků a brzy i pohonných hmot a vytápění domácností v rámci chystaného systému ETS2.
Mezitím čínská nebo americká firma takový náklad často nemá. Hádejte tedy, kde se otevře nová továrna.
Nejde o skutečně tržní mechanismus. Je to drahý byrokratický experiment, který v praxi nesnížil globální emise. Jen je přesunul mimo Evropu - spolu s pracovními místy a průmyslem. Věřím, že se dožiju dne, kdy budou emisní povolenky zrušeny. A budu pracovat na tom, aby ten den přišel co nejdřív.
Mgr. Libor Vondráček
