Mlha. Grolich obvinil vládu. Schillerová mu to vrátila

Schillerová vstoupila na tenký led sebevědomě a s detailním právním rozborem. Kauzu Čapí hnízdo označila za „neskutečnou obžalobu justice“, připomněla, že „dvakrát byl soudně uznán nevinným“ a kritizovala odvolací soud: „Odvolací orgán poprvé v historii vrátil a zavázal nalézací soud… odvolal s odvoláním na rozhodnutí Ústavního soudu, které ale bylo jediné naprosto odlišné.“ Podle ministryně je celý průběh mnohaletého vyšetřování sám o sobě „velmi podivná kauza“ a voliči o ní věděli: „Všichni voliči, kteří ho volili, věděli o kauze Čapí hnízdo… Znova opakuju, že to tady máme 10 let mezi námi.“
Grolich reagoval chladně. Jako právník připomněl, že „vyšší soud rozhodl jinak a vrátil tu kauzu zpátky“ a že „kdyby byl Andrej Babiš vydaný sněmovnou, tak se v pondělí rozhodlo“. Grolich vyjádřil přesvědčení, že právě potřeba imunity vysvětluje složení současné vlády: „Proto sestavil vládu tak, jak musel sestavit… protože jasně věděl, že ostatní strany by prostě nepřistoupily na to, aby ho k tomu stíhání nevydaly. “Bitcoinovou kauzu Schillerová označila za „něco neuvěřitelného“ a připomněla svůj audit: „Filip Benda… 36 dnů zadržoval prostě tyto materiály… Ministr odmítl vrátit veškerou výpočetní techniku.“ Grolich ji však hned usadil a zdůraznil, že obvinění exministra Blažka ukazuje, „že se tady měří všem stejným metrem“ a argumenty o politických procesech jsou „naprosto liché“.
Když se později dostalo na kauzu ministryně Mrázové, Schillerová ji hájila. Řekla, že s ní mluvila na úřadu vlády a s trochou nadsázky jí sdělila: „Vy jste šlápla na kuří oko.“ Obecní byt prý získala jako matka samoživitelka, služební byt je standardní praxe a pozemek koupila „i s tou stavbou“. Grolich zůstal neoblomný: „Já si opravdu nedokážu představit, že bych starostoval a bydlel bych v bytě, který vlastní ta obec za takto nízký nájem… Mně by bylo stydno.“ Zdůraznil lídr KDU-ČSL svou morální převahu.
Nejsilnější momenty přišly, když se debata stočila k rozpočtovým změnám. Grolich opakovaně obviňuje vládu, že kauzy slouží jako „mlha“, která má zakrýt podstatné téma, a to údajně novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj se vláda připravuje na masivní zadlužování, které nebude tak viditelné: stát si prý „může půjčovat stovky miliard navíc, ale díky změnám zákona to nebude tolik vidět“. Tímto způsobem podle opozice dochází k systematickému zakrývání schodku a přesouvání břemene na budoucí generace. Grolich to shrnul jasně: „Pojďme se bavit po zákonu o rozpočtové odpovědnosti. To si myslím, že je to důležitý téma. Který je zakrytý všema těma kauzama, výroky a Motoristy.“
Schillerová takovou kritiku odmítla a přesunula téma na konkrétní kroky vlády. Připomněla, že minulá vláda nedodala rozpočet na letošní rok v použitelném stavu, přestože jí to ukládal zákon, „dělali jsme rozpočet“, doslova uvedla. Dále vláda připravuje EET, vrací školkovné, chystá slevu na manželku a nový stavební zákon. „Já úplně řeším jiné problémy než Čapí hnízdo… prostě je tady spoustu práce,“ prohlásila a dodala, že ji „nebaví pořád komentovat Motoristy“. Koaliční vztahy označila za „korektní“, na rozdíl od „pekla“ s ČSSD v minulosti: „Teď ty vztahy jsou dobré… ani hlas se nezvedl.“
Grolich dál hledal slabá místa. Zmínil kontroverzní výroky koaličních partnerů (Motoristé, SPD), jež podle něj poškozují důvěru natolik, že „už se na ty lidi prostě nechceme dívat“. A právě proto podle něj nikoho nezajímají „věcné věci“, které ANO přináší, rozpočtová odpovědnost podle Grolicha údajně zůstává skrytá za mlhou a pod vrstvou skandálů.
Změny rozpočtových pravidel, o nichž Grolich mluvil, představují podle opozice klíčový posun v české fiskální politice. Jde o úpravy zákona o rozpočtové odpovědnosti, které by umožnily státu výrazně navýšit půjčky (stovky miliard korun ročně) při současném „zmenšení viditelnosti“ schodku v oficiálních statistikách. Schillerová novelu zákona hájila jako nezbytný pro investice a stabilitu, zatímco Grolich ho označil za nebezpečný precedens, který oslabuje kontrolu veřejných financí a přenáší dluh na budoucnost.
