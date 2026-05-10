Pátá kolona v Rusku? Vojáci bojují, generálové kradou. Advokátka Hustáková o potížích Putina

Vladimiru Putinovi se prý hroutí jeho domácí podpora. Lidé už prý nejsou schopni považovat válku na Ukrajině za „svou“ a nemíní kvůli ní přinášet ekonomické oběti. Co je na tom pravdy?
Je na tom velký kus pravdy, ale z jiného důvodu, než který prezentují česká média. Podle tisíců lajků pod komentáři, které kritizují prezidenta Putina, většina nezpochybňuje, že nově zrozený odkaz Bandery na Ukrajině má právo zlikvidovat. Lidem vadí, že nedává možnost armádě bojovat tak, aby záležitost Ukrajiny byla rychle vyřešena. Velká část lidí ho hodnotí jako slabocha, který provádí chirurgickou likvidaci ukrajinské armády a zařízení, které jí slouží, snaží se ochránit civilní obyvatelstvo a Rusové na to doplácejí. Západ ho, podle mnohých Rusů, nenávidí úplně stejně, jako by se choval podobně, jako se chovají USA. Bělehrad bombardovaný NATO ztratil přes 3,5 tisíce civilistů za jedinou noc a nikdo nikoho za toto neodsoudil. Ruská armáda se snaží vyhnout ztrátě ukrajinských civilistů a zato sbírá posměšky západních politiků o své slabosti. Dále se také už otevřeně hovoří o prozápadních zrádcích, kteří záměrně ztrpčují život občanům RF, aby v nich vzbudili nenávist ke Kremlu. Řada vojenských analytiků, které nemůžete považovat za nepřítele Putina, to už říkají otevřeně, vyzývají, aby rychle řešil 5. kolonu na vedoucích místech v zemi.
Přejí si snad lidé, které zmiňujete jako kritiky „chirurgického“ postupu na Ukrajině, rozsáhlé kobercové bombardování Ukrajiny?
Předseda komunistů Gennadij Zjuganov nedávno prohlásil, že v Rusku hrozí revoluce. Někteří levicoví komentátoři upřesnili, že tím myslel tu „únorovou“ revoluci roku 1917. Hrozí něco takového?
Rusové jsou ochotni snášet mnohé, ale nesmí si myslet, že jejich vedoucí politik je slabý. V prosinci 1916 zavraždila anglická rozvědka v paláci knížete Jusupova Rasputina a Nikolaj na to nereagoval rázně, jak se čekalo od cara. Ukázal slabost, globalisté, kteří mají moc v Rusku už od počátku 18. století, se mohli projevit veřejně, svrhli cara a dosadili si za premiéra svého člověka - Kerenského. Tam žádná 5. kolona nepřichází, jak si mnozí Rusové myslí. Ona tam je nepřetržitě přes 300 let a buď jim dá oficiální politické vedení země možnost se projevit, nebo jsou potlačováni. Datum vstupu globalistů na území Ruska můžeme označit přesně. Byl to Petrem I. přepsaný rok 1700 n.l z původního ruského letopočtu o 5,5 tisíce let staršího. Ačkoliv Petr I. nemohl založit Petrohrad v roce 1703, jak se tvrdí, a už vůbec ne ho prohlásit za hlavní město Ruska v roce 1712, protože toto území patřilo Švédsku až do roku 1721, lze následnou změnu hlavního města považovat za období, kdy si už Rusové nevládli. Výjimkou byla vláda Stalina, a to je důvod, proč má Západ na něho zcela jiný pohled než ti, kterým skutečně vládl. Tím nechci obhajovat všechno
, co se za stalinské éry dělo. Pokud si dnes někdo přeje svržení Putina, tak je minimálně hloupý. Není nic horšího než násilné převzetí moci. V Rusku bylo mnohokrát a nikdy to nic dobrého nepřineslo. Je to jaderná velmoc a chaos v takové zemi by se stal nebezpečím pro celý svět.
Ekonomické těžkosti mohou demoralizovat ruské obyvatelstvo a to může začít brblat, že na nějakou válku už kašle?
Vojáci jsou zapojeni do speciální vojenské operace převážně na základě smlouvy, v Rusku jsem byla naposledy v říjnu 2025 a to nejen v Moskvě. Potravin i jiného zboží je všude dostatek. Většina Rusů vzala atak na Ukrajinu za nutnost a ne za radost. Mají to tak i dnes. Rusové nejvíce brblají, a to právem, na zdánlivě nelogické omezování sociálních sítí, nemožnost volat do zahraničí WhatsAppem, dokonce už tam omezili i Telegram. Toto jsou typické projevy 5. kolony v zemi, která je u moci a nemůže říkat “svrhněte Putina“. Stará se o to, aby byli občané na něho naštváni a jsou v tomto velmi úspěšní. Pod maskou údajného zajišťování bezpečnosti berou lidem svobodu a každý gramotný člověk ví, že omezením internetu se žádnému terorismu nezamezí. WhatsAppem mi posílá zprávy z Ruska velmi známá herečka, které bude letos 80 let i kamarádka, která má 74 let. Pokud takoví lidé umí používat VPN, tak myslet si, že to neumí terorista, by byl už projev duševního lajdáctví. Zbytečně komplikovat lidem život se 5. koloně v Rusku daří nejen vůči samotným Rusům, ale i cizincům. Podceňovat rozhodování těchto lidí, že jde jen o zbytečnou horlivost hlupáků, se vládnoucí straně Jednotné Rusko nemusí vyplatit. Na podzim tam mají parlamentní volby a pokud s tímto stavem nic neudělají, mohou se výsledkům velmi divit…
Putin 9.května řekl, že válka na Ukrajině se blíží ke konci. Proč to řekl zrovna 9.května?
Asi měl poprvé důvod to říci. Donedávna tvrdil, že čas není důležitý, ale splnění cílů. Dá se z toho usoudit, že splnění cílů se Rusku už brzy podaří. USA na rok 2027 nemají v rozpočtu na Ukrajinu ani dolar. EU sice slíbila 90 miliard dolarů, ale slib je jedna věc a jak to splní, je věc druhá. Ukrajina jako nejzkorumpovanější země Evropy se bez zahraniční pomoci neobejde. Je to pacient na umělé výživě, kterého drží při životě ti, kteří 5 miliardami dolarů na neústavní Majdan v roce 2014 přivedli zemi tam, kde nyní je.
Co se mezinárodní situace týče, Trump má dost práce s Íránem, Ukrajinu řeší už jen Evropa. K jakým procesům to přispívá?
Dokončit celosvětové změny sil ve světě už pomůže Irán. Spojené arabské emiráty sice odešly z OPECu, ale to už asi dolar jako zbraň proti neposlušným nezachrání. Hegemonie USA jako vojenské velmoci velmi utrpěla, Irán ukázal odhodlanost USA čelit a žádné dohody nepřijal. Hormuz se už do režimu před 28. únorem s velkou pravděpodobností nevrátí. Irán už bude řešit do budoucna, které lodě pustí a které ne. Petrodolar je tedy v ohrožení. Co se týká Evropy, tak další nedávné místní volby, tentokrát ve Velké Británii, znamenaly totální fiasko pro premiéra Starmera. V Bulharsku už máme nového premiéra. Macron končí a mnozí Francouzi se už jeho konce nemohou dočkat. Merz má v Německu podporu okolo 20%. To odpovídá, kolik lidí je spokojených s jeho politikou. V Evropě nastane krize a politici, kteří ji způsobili, budou muset odejít.
Pakliže by válka na Ukrajině brzy skončila, tak za jakých podmínek? A jaký politicko-právní právní stav by z toho vyplynul?
Slovenský premiér Fico řekl Putinovi, že chce mír a že by se měl setkat se Zelenským. Putin reagoval asi tak, že Rusko je připraveno podepsat dokumenty, které vypracovalo. Pokud Zelenskyj zavolá, může je podepsat. Obsah těch dokumentů neřekl. Dá se ale předpokládat, že pro Rusko je nepřijatelné se vůbec bavit o teritoriích, která má zahrnuta ve své ústavě jako svá území. Dále bude pravděpodobně trvat na omezení množství vojáků Ukrajiny.
Do Prahy již měla přijet budoucí velvyslankyně RF v ČR Anna Ponomarevová. Ví se o ní, že mluví česky a v Česku studovala. Co její volbou dle vás ruský stát sleduje?
Ruská diplomacie má od nepaměti ve světě velvyslance, kteří ovládají společenský i diplomatický protokol a mají přednost jít do dané země ti, kteří ovládají její jazyk. To je obecné pravidlo. Rozhodně by se jim nemohlo stát, že pošlou někoho takového, jako je Zalužnyj za Ukrajinu v Londýně. Nedokáže přečíst v angličtině ani napsaný text. Na druhé straně této dámě nezávidím. Pokud vynechám jejího předchůdce Zmejevského, který už s danou rusofobií v České republice nemohl dělat nic, tak další předchůdci tady byli pro Ruskou federaci zadarmo drazí. Pro rozvoj česko-ruských vztahů a pozitivní prezentaci Ruska nedělali téměř nic. Například v roce 2012 probíhal jeden týden festival filmů bývalých států SSSR. Státy měly své dny, kde se měly prezentovat. Např. velvyslanci Kazachstánu, Ázerbájdžánu nám rozdávali kalendáře, čokolády, snažili se ukázat své země v nejlepším světle. Ruský velvyslanec se ani neobtěžoval na den vyhrazený Rusku přijít. V roce 2015 přišel na koncert souboru Alexandrovců k 70. výročí osvobození velvyslanec Kanady, ale ruského jste tam neviděli. Já na velvyslanectví RF v Praze byla za celý život 2x. Vždycky s projekty, které česká strana připravila. Pamatuji si, že mne jednou přijal jakýsi Kolmakov, kterého jsem v podstatě svou přítomností obtěžovala a sdělil mi, že se ozvou, a už samozřejmě neozvali. Potom se divme, že Češi při mediální masáži lží o Rusku mají dnes vymyté mozky. Zástupci Ruské federace se nijak nesnažili, aby tomu bylo jinak… Paní Ponomarevová to tedy bude mít velmi těžké.
