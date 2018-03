Kauzy Jaromíra Soukupa měly rekordní sledovanost

Ve středu 28. února odvysílala televize Barrandov další díl publicistického pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Moderátor pořadu divákům přehledně vysvětlil hospodaření České televize, která každý rok vybere od poplatníků přes šest miliard korun. S těmito penězi ČT nakládá zcela bez kontroly, protože Nejvyšší kontrolní úřad na hospodaření této stanice nedohlíží.

Závažnost tématu měla vliv i na sledovanost. Včerejší premiéru pořadu si nenechalo ujít v průměru 357 tisíc diváků starších 15 let při podílu 12,5 procenta, což je jednoznačně nejlepší výsledek v historii pořadu. Alespoň tři minuty v kuse vysílání vidělo 736 tisíc diváků.

„Z včerejších hodnot sledovanosti jasně vyplývá, že toto téma zajímá značnou část lidí. Rekordní hodnoty mě samozřejmě těší, daleko důležitější je ale pro mě fakt, že právě tito lidé mají nyní alespoň hrubou představu o tom, co všechno je možné v neuvěřitelném světě veřejnoprávních médií. A pokud se ostatní média bojí pojmenovávat věci pravými jmény a raději mlží, Kauzy Jaromíra Soukupa jsou tu od toho, aby napřímo ukázaly, kdo za danou věc může. A jsem rád, že to oceňují i naši diváci. O to větší je to pro nás zodpovědnost udržet nastavenou laťku, která je už teď relativně vysoko,“ okomentoval úspěch Jaromír Soukup, generální ředitel televize Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media.

ATO – Nielsen Admosphere, 28. 2. 2018, cílová skupina: 15+, typ sledovanosti Live + VOSDAL, data k dispozici 1. 3. 2018

Psali jsme: TV Barrandov: Alice Bendová má zbrusu nový pořad Nový pořad TV Barrandov Tenký led Dany Morávkové Kauzy Jaromíra Soukupa odhalují neuvěřitelný svět exekucí Jarní programové schéma televizní Skupiny Barrandov

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva