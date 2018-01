Knižní tipy

Americké konspirace

V tomto výbušném výčtu zločinů a následných maskovacích operací, nabízí Jesse Ventura svým čtenářům odlišný pohled na příběhy, které většina z nás buď slyšela nebo o nich četla v učebnicích historie. Obzvláště ho zajímá ten propastný rozdíl mezi tím, co všechno Americký státní sektor má za informace, a tím co je prezentováno běžným lidem. Ale i média jsou v zatajování reálné historie nápomocna, neboť často odmítají pohlížet na věci z odlišných úhlů pohledu, nebo dokonce aktivně umlčují hlasy lidí, kteří nesouhlasí s názorem širší veřejnosti. Jesse se tedy blíže podívá na všechny ty teorie, které byly během uplynulých let prezentovány, pohlédne jak na pravdu tak i na lži. Bývalý guvernér Ventura se pravdy nebojí. Jak sám říká: "Když je mi k něčemu odepřen přístup, nenechám se zastrašit, právě naopak - Naštve mne to." Ve své knize Americká spiknutí, se pouští do hledání odpovědí na otázky:

Proč se tvrdí, že J. F. Kennedy byl zastřelen zezadu, když je na první pohled vidět, že mu kulka trhla hlavou prudce dozadu?

Je pravdou, že banda zlodějů v aféře Watergate úmyslně zpackala své vloupání, a to na základě pokynů CIA?

Jakým způsobem pomohlo použití elektronických hlasovacích přístrojů, Republikánské straně zvítězit ve dvou - a dokonce skoro ve třech - volbách?

Zda mohly pouhé dva Boeingy 757, strhnout toho osudného jedenáctého září onu dvojici mrakodrapů WTC, a to takovým způsobem, že se roztavila jejich nosná ocelová konstrukce, a že byly v sutinách podzemní požáry ještě více jak tři měsíce po celé katastrofě?

Co je pravdy na prohlášení Americké vlády z roku 2008, že některé korporace jsou "Too big to fail" (Příliš velké, než aby jim mohlo být dovoleno zbankrotovat), a že tedy musejí býti zachráněny, aby nedošlo k ekonomickému kolapsu?

A také se podívá na postupné rozbourávání konceptu občanských svobod, a ukáže vám, jak je toto možné použít pro zavedení stanného práva.

Možná, že nebudete věřit všemu, co se v knize Americká spiknutí dočtete, ale alespoň vás tato knížka donutí se hlouběji zamyslet nad všemi těmi věcmi, kterým momentálně věříte.

Akta Rockefeler

Akta Rockefeller nejsou smyšlenkou. Jsou celistvým, působivým a hrůzu nahánějícím výkladem snad nejvýznamnějších událostí naší doby. Popisují touhu Rockefellerů a jejich spojenců po vytvoření centrální světové vlády spojením superkapitalismu a komunismu pod jednou střechou v jejich režii. Za sto let od doby, kdy John D. Rockefeller využil všemožné prohnané strategie, které ho napadly, k vytvoření gigantického ropného monopolu, vyšlo o Rockefellerech dost knih na zaplnění celé knihovny. Mnohé z nich jsem četl, a pokud vím, ani jedna se neodvážila odhalit ten nejpodstatnější aspekt příběhu Rockefellerů. Totiž ten, že Rockefellerové se svými spojenci se již nejméně padesát let pečlivě drží plánu na využití ekonomické síly k zisku politické nadvlády nejdříve nad Amerikou a pak zbytkem světa.